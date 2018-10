Schule mal anders Basketball: Harlem Globetrotters zu Besuch in Urspringschule

Schelklingen / Von Helen Weible

Die halbe Stunde Turnen ist geschafft. Jetzt kommt der Teil, den alle Schüler der siebten Klasse der Urspringschule in Schelklingen förmlich herbeisehnen. Denn zwei große Sport-Stars haben sich angemeldet. Ein Duo von der bekanntesten Basketball-Truppe der Welt, zwei Mitglieder der Harlem Globetrotters.

„Manche Kinder kennen sie, eine Schülerin hat sie schon live gesehen“, sagt die Sportlehrerin Anna Jürgens, die auch eine sechste Klasse unterrichtet. „Die Sechser sind alle neidisch, dass sie nicht dabei sein können“, sagt sie. Sie finde Basketball auch gut, da man in dieser Sportart „keinen harten Schuss braucht“ wie beim Fußball. Und es gehe auch um Geschicklichkeit.

Bis das Duo der Weltenbummler ankommt, ist helle Aufregung in der Junge-Sporthalle. Alle quatschen wild durcheinander, kichern und üben schon einmal mit dem Basketball. Und dann stehen sie am Urspring-Kreis, in bekannter blauer Kluft, und stellen sich vor: Bull Bullard ist seit elf Jahren ein Harlem Globetrotter, sein kleiner Kollege mit dem witzigen Namen Too Tall Hall bereits seit neun Jahren. Die beiden kommen sehr cool rüber. Auch wenn nicht alle gut Englisch verstehen, gibt es keine Verständnisschwierigkeiten. Die beiden machen mit den Heranwachsenden leichte Wurfübungen auf den Korb. Und dann wird einander im Kreis zugeworfen, aber wie! Man merkt schnell: Es gibt tausend Möglichkeiten, einen Ball zum anderen zu passen.

Bull Bullard macht es vor. Er lässt sich den Ball über Arme und den Nacken laufen, lässt ihn ganz lange auf dem Finger drehen. Am Ende kickt er den Ball mit dem Po – und alle Kinder brechen in lautes Lachen aus. Nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was einen bei ihrem Showspiel an Slapsticks erwartet.

Immer mehr Tricks baut der Größere der beiden ins Spiel mit den Kids ein. Alle sind verblüfft und begeistert. „Alter“, ruft es im typischen Jugendjargon durch die Halle. Am Ende wird für ein Gruppenfoto posiert. Einige Jungs und Mädchen holen sich noch Autogramme ab, auf Hose, Schuhen und Notizzetteln. Die meisten wollen gar nicht gehen, obwohl sie ihren Unterricht fortsetzen müssen. Dies wird eine ihrer amüsantesten Schulstunden gewesen sein. Dank zweier sympathischer Entertainer, die ihren Lieblingssport gerne mit den Kindern teilen.