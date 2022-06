Fleißig und erfolgreich geritten, so lautete die Bilanz des Dressurprofis Franz Trischberger vom Hofgut Allerer am Starnberger See. Über fünf Siege bis in die schwersten Klassen und zwei zweite Plätze durfte sich der 32-Jährige am Ende der vier Turniertag des Dressurfestivals im Reitsportzentru...