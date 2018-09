Tischtennis Deutlicher Sieg für SC Staig

swp

Der Aufsteiger SC Staig hat einen nahezu perfekten Start in die Tischtennis-Oberligasaison hingelegt. Vor 80 Zuschauern in der Gemeindehalle Altheim wurde der TTV Ettlingen, letzte Saison noch im gesicherten Mittelfeld der Oberliga und auf dem Papier verstärkt, mit 9:3 bezwungen.

Dabei sind die Staiger nicht gut in die Partie gestartet. Nach dem Eingangsdoppel stand es 1:2. Doch die nächsten fünf Einzel gingen an den SC. Während man von Spitzenspieler Gerd Richter und Top-Neuzugang Dwain Schwarzer (die SWP berichtete) auch intern viel erwartet – die beiden gaben sich mit 3:0 und 3:1 Satzgewinnen in ihrem Auftakt-Einzelspiel keine Blöße – waren es vor allem die Positionen drei bis sechs, die sportlich und kämpferisch überzeugen konnten.

Thomas Huber an Position drei gewann nach Startschwierigkeiten knapp mit 3:1. Tom Duffke, von Position vier aus im Duell mit der TTV-Drei, entwickelt sich weiterhin sehr gut. Im spannendsten Spiel des Tages lag er zunächst scheinbar aussichtslos mit 0:2 (6:11, 6:11) zurück. Es sah alles nach einem Sieg für seinen Gegner, den Baden-Württembergischen Einzelmeister der Senioren 40 aus 2016, Stephan Fischer, aus. Im vierten Satz wehrte Duffke einen Matchball ab. Im fünften Durchgang lag er bereits mit 4:10 zurück, konnte aber durch ein sensationelles Finish noch mit 12:10 gewinnen. Ettlingen gewann danach nur noch ein Spiel. Nach dreieinhalb Stunden war der Sieg für den SC Staig perfekt.