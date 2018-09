Handball Derby-Zeit im Langenauer Pfleghof

eb

Die HSG Langenau/Elchingen bestreitet morgen (20 Uhr) ein heiß erwartetes Handball-Derby in der Pfleghofhalle: Zu Gast ist der TV Gerhausen. Die Ballwerfer vom Blautopf sind im Gegensatz zur HSG deutlich besser in die Saison gestartet. Zwei Heimsiegen steht eine Niederlage in Heiningen gegenüber. Erstaunlich: Zwar musste der TVG vor der Saison mit Peter Schnepf und Fabian Deckwitz zwei wichtige Spieler gehen lassen, mit dem im Bezirk bekannten Marco Azevedo-Marques konnte man sich jedoch auf der Torhüter-Position verstärken. Auf Seiten der HSG ist man glücklich, dass man zuletzt in Laupheim endlich die ersten beiden Punkte der neuen Runde einfahren konnte. Das „Wie“ ist erst einmal egal. Denn Trainer Hartwig Schenk hat erkannt, dass es doch noch einiges zu verbessern gibt im Spiel der HSG. Mit Ausnahme von Tobias Meiners sind alle Spieler an Bord. In der letzten Saison konnten die Langenauer beide Spiele gegen den TVG für sich entscheiden.

Und wie ist die Lage am Blautopf? Zunächst einmal kommt es zum Wiedersehen mit den ehemaligen Gerhausern Jan Schönefeldt und Simion Buck, auch Kreisläufer Patrick Maier durchlief den kompletten Jugendbereich der HSG.

Gerhausen ist gewarnt. Langenau will mit schnellem, variablem Angriffsspiel für Großalarm vor dem TVG-Tor sorgen. Die Mannschaft von Joachim Trinkner will den positiven Trend aus dem letzten Deizisau-Spiel fortsetzen und wird alles in die Waagschale werfen. Erste TVG-Devise: Es gilt, den erst von seiner Verletzung zurück gekehrten Henrik Schenk, sowie Linkshänder Felix Junginger in Schach zu halten und gleichzeitig im Angriff klare Torchancen herauszuspielen. Es ist angerichtet, das Derby kann beginnen.