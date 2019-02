Taekwondo Damen gewinnen Silber

Die Sportlerinnen des Blaufeldener Taekwondo-Synchronteams Susanne Busch, Silvia Hermann, Susanne Stein und Carmen Deise (von links) nehmen erfolgreich an den German Open 2019 in Hamburg teil. © Foto: Verein

Sindelfingen/Hamburg / pm

Wie eng Sieg und Niederlage zusammen liegen, haben die Blaufeldener Taekwondo-Sportler innerhalb von sieben Tagen erfahren müssen. Das Blaufeldener Synchronteam der Damen Senioren 2 erhielt eine Einladung der WTE (World Taekwondo Europa) und durfte beim großen Präsidenten-Cup-Turnier im Sindelfinger Glaspalast teilnehmen. Dort ging es für die Sportler aus ganz Europa um die Möglichkeit, sich neben den Nationalteams für die Europameisterschaft 2019 in der Türkei zu qualifizieren. Die Plätze eins bis vier reichten für die Euro-Qualifkation.

Entsprechend motiviert hatten sich die Sportlerinnen Susanne Stein, Susanne Busch und Silvia Hermann auf diese Meisterschaft vorbereitet und unzählige Trainingseinheiten mit ihren beiden Heimtrainern Werner Hornung und Hermann Deeg absolviert.

Am Wettkampftag präsentierten sich die Blaufelderinnen in sehr guter Verfassung und sie erreichten problemlos die Finalrunde der besten Acht. Aufgrund der gezeigten Vorläufe und Noten konnte man davon ausgehen, dass Platz 1 an das spanische Nationalteam gehen wird. Aber ein Platz unter den ersten vier war in Reichweite.

Das Synchronteam zeigte zwei gute Läufe und eigentlich war klar: Die Qualifikation müsste geschafft sein. Die fünf internationalen Kampfrichter – besetzt mit zwei Personen aus der Türkei, und je einer aus Korea, Spanien und Holland – setzten zurecht das spanische Nationalteam auf Platz 1. Doch dann der Schock: Das spanische Vereinsteam aus Valencia landete auf Platz 2. Den dritten Platz belegte das türkische Team, Platz 4 ging an die amtierenden deutschen Meister TV Lokstedt und Platz 5 mit einem Zehntel Unterschied schließlich an den TSV Blaufelden.

Fassungslosigkeit und lange Gesichter machten sich im Lager des TSV Blaufelden breit. Da nutzte auch der Trost und die Fairness der Gegner nichts, zumal das türkische Team sich selbst nicht auf dieser Platzierung sah.

Revanche geglückt

Eine Woche später standen die German Open 2019 – früher Internationale Deutsche Meisterschaft – in Hamburg auf dem Programm. Das Blaufeldener Team ist derzeit die Nummer 1 der Bundesrangliste. Diesen Rang wollte man auf jeden Fall mit einem Medaillengewinn bestätigen.

Unter der Woche standen vier intensive Trainingseinheiten auf dem Programm. Aufgrund der Erfahrungen aus Sindelfingen versuchten die Trainer insbesondere die Präsentationsnoten zu verbessern. So wurde auf eine langsamere Gangart umgestellt und die Stellungen nach Drehungen sowie die Ausholbewegungen wurden noch stärker fokussiert. Auch galt es die Sportlerinnen nach der äußerst umstrittenen Niederlage wieder selbstbewusst auf den neuen Wettkampf einzustimmen.

In Hamburg konnte man sich mit den Besten aus Europa messen. So waren Nationalmannschaften aus Schweden, Finnland, Holland, England und Österreich am Start. Auch zahlreiche Vereinsmannschaften aus Deutschland waren mit von der Partie – einmal mehr der amtierende deutsche Meister TV Lokstedt, aber auch Hannover sowie die bayrische und hessische Landesauswahl.

Das Blaufeldener Team, das gleichzeitig die baden-württembergische Auswahl vertrat, präsentierte sich in Hamburg in bester Verfassung. Die Sportlerinnen wuchsen über sich hinaus, die trainierten Umstellungen bewährten sich und die Vornoten waren sehr gut.

In der Finalrunde zeigte die Mannschaft erneut zwei starke Läufe und am Ende sprang eine Platzierung in den vorderen Rängen heraus: Gold ging an das Nationalteam aus Finnland, Silber ging nach Blaufelden, Bronze sicherte sich Österreich und Platz 4 belegte der deutsche Meister TV Lokstedt. Somit war der TSV Blaufelden das beste deutsche Team und distanzierte den TV Lokstedt mehr als deutlich um 13 Zehntel.

Gute Einzelergebnisse

Silvia Hermann startete neben dem Synchronlauf auch im Einzelwettbewerb bei den Damen Senioren 2 (30 bis 40 Jahre). Da im nächsten Jahr ihr Wechsel in die nächste Altersklasse (40 bis 50 Jahre) ansteht, wollte sie noch einmal auf diesem Niveau in ihrer derzeitigen Klasse starten.

Hermann zeigte gute Formen und belegte in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld am Ende den zwölften Platz. Da die Créme de la Créme von Europa am Start war, ist diese Platzierung bei 23 Teilnehmern ein beachtliches Ergebnis.

Auch Carmen Deise steht vor einem Wechsel in die nächste Altersklasse. Ein letztes Mal trat sie in der Klasse Damen Master 2 (50 bis 60 Jahre) an. Teilweise knapp zehn Jahre Altersunterschied erschwerten die Chance auf vordere Plätze. Zudem konnte Deise im Vorfeld verletzungsbedingt nicht richtig trainieren. Am Ende belegte sie mit dem neunten Rang ebenfalls eine sehr gute Platzierung.

Mission Titelverteidigung

Von einer Pause nach den erfolgreichen Wettkämpfen in Hamburg ist keine Spur. Die Trainingsvorbereitungen für die württembergischen Meisterschaften haben bereits begonnen. Dort möchte das Blaufeldener Lager seinen Titel verteidigen und zum fünften Mal in Folge die württembergischen Mannschaftsmeisterschaften gewinnen.