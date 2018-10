Crailsheim Zwei Spiele zu Hause

Crailsheim / Vincent Burger

Die Ausgangslage vor dem dritten Spieltag des NBBL- und des JBBL-­Teams der Hakro Merlins Crailsheim in den Bundesligen ist ähnlich. Beide Mannschaften haben ein Heimspiel in der Hakro-Arena, beide haben bisher einen Sieg auf dem Konto, beide wollen gewinnen. Doch während die U 19 am vergangenen Wochenende einen Sieg einfuhr, verlor die U 16 knapp. Währenddessen will die zweite Herren-Mannschaft der Merlins die Niederlagenserie beenden und endlich den ersten Sieg in der Regionalliga feiern.

NBBL-Team spielt morgen

Den Auftakt am Wochenende macht das NBBL-Team der Merlins. Morgen um 14 Uhr beginnt das Heimspiel gegen die MBC Junior Sixers. Vor allem für Headcoach Kai Buchmann wird das eine besondere Begegnung. „Ich freue mich sehr auf das Duell gegen meinen Trainerkollegen und langjährigen Freund Christoph Schreiber. Ein junger Trainer, den ich sehr lange begleiten durfte und der auch schon mit mir zusammengearbeitet hat.“ Aber auch sportlich hat das Spiel eine große Bedeutung. Nach dem Sieg in der Verlängerung gegen Science City Jena am Sonntag wollen die Merlins in der NBBL ihren zweiten Sieg holen. Dabei erwartet der Crailsheimer Trainer einen guten Gegner: „Der MBC spielt wie Jena sehr unangenehm. Sie machen sehr viel Druck über das ganze Feld, sind unheimlich wuselig und spielen sehr schnell.“

Am Sonntag (12.30 Uhr) empfängt die U 16 der Crailsheimer Basketballer die Young Tigers Tübingen. Nach dem Auftaktsieg zu Hause gegen Ehingen verlor das Team von Headcoach Marko Stankovic am vergangenen Samstag knapp gegen Ratiopharm Ulm. In einer guten Partie verschliefen die jungen Zauberer aber das erste Viertel und konnten den Rückstand nicht mehr aufholen. Im eigenen Wohnzimmer wollen die Crailsheimer wieder siegen und von der ersten Minute an voll fokussiert sein.

Dabei wird das Spiel gegen Tübingen alles andere als ein Spaziergang. Die Tigers starteten mit zwei Siegen in die JBBL-Saison und gewannen zuletzt sehr deutlich mit 93:46 gegen den USC Freiburg.

Den Abschluss des Crailsheimer Spieltages macht die zweite Mannschaft. Am Sonntag um 17.30 Uhr tritt die Mannschaft von Kai Buchmann beim 1. FC Kaiserslautern an. Bisher konnten die Hakro Merlins noch kein Spiel in der Regionalliga Südwest für sich entscheiden. Das soll jetzt gegen das Team aus Rheinland-Pfalz klappen. Im letzten Aufeinandertreffen im Februar setzte es ein 64:97 vor heimischem Publikum für die Zauberer. In Kaiserslautern will man sich anders präsentieren als damals und die Niederlagenserie stoppen.

Konstanz fehlt noch

Den Grund für den Negativlauf sieht Kai Buchmann vor allem in der fehlenden Konstanz des Crailsheimer Spiels. „Wir haben es bisher nicht geschafft, über sämtliche Viertel konstant aufzutreten. Wir hatten immer wieder gute Phasen, aber noch mehr schlechte“, so der Trainer. Am Sonntag soll ein positives Ergebnis aus dem NBBL-Spiel am Vortag helfen, um für ein Erfolgserlebnis in der Regionalliga zu sorgen.