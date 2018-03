Tischtennis Wichtiger Auswärtssieg im Gepäck

Crailsheim / pm

Einen wichtigen Auswärtssieg in der Landesklasse haben die Roßfelder Tischtennis-Herren beim Tabellenvorletzten aus Oedheim eingefahren. Mit 9:4 setzten sie sich in einem umkämpften Spiel durch.

Wieder einmal furios begannen die Gäste in den Eingangsdoppeln. Christian Schaubrenner/Michael Meißner besiegten Krauskopf/Tomasetti in drei Sätzen. Mit dem gleichen Ergebnis schlugen Johannes Craia/Uwe Bartholdy Oedheims Einser-Doppel Denz/Gerwert. Den Start nach Maß machten Andreas Judt/Manfred Pelger perfekt. Sie überließen dem Duo Schulte/Lohmüller nur einen Satz. In einem spannenden Einzel behielt Roßfelds Nummer 2 Bartholdy mit 3:1 gegen Denz die Oberhand, während Christian Schaubrenner überraschend nach einer 2:0-Satzführung gegen Krauskopf noch verlor. Einen wahren Krimi lieferten sich jeweils Craia und Meißner in ihren Einzeln. Erstgenannter verlor knapp im Entscheidungssatz gegen Oedheims Nummer 3 Schulte. Roßfelds Nummer 3 Meißner drehte am Nebentisch eine verloren geglaubte Partie mit fünf abgewehrten Matchbällen gegen Lohmüller (3:2).

Auch im hinteren Paarkreuz erfolgte eine Punkteteilung. Manfred Pelger setzte sich knapp im fünften Satz gegen Tomasetti durch (11:8). Zu statisch wirkte Andreas Judt in seinem Angriffsspiel. Mit 1:3 musste er seinem Gegner Gerwert gratulieren.

Paukenschlag hinten

Mit einem Paukenschlag eröffneten Schaubrenner und Bartholdy den zweiten Einzeldurchgang. Beide gaben jeweils nur einen Satz gegen Denz und Krauskopf ab. Nicht so recht in Fahrt kam Michael Meißner an diesem Tag. Er musste sich mit einem 1:3 gegen Schulte begnügen. Ähnlich wie in seinem ersten Einzel machte der Oedheimer Lohmüller den Deckel nicht drauf. Dies nutzte Craia im Entscheidungssatz aus (11:9). Am Ende machten die Eingangsdoppel gegen starke Oedheimer den Unterschied.

Am Samstag steht für die Roßfelder ab 17.30 Uhr das Auswärtsspiel in Brackenheim an. Gastgeber ist der TTC Neckar-Zaber II, der mit nur vier Punkten Rückstand auf die Roßfelder auf dem Relegationsplatz steht. Eine vorentscheidende Partie für beide Teams. Im Hinspiel hatte Roßfeld mit 6:9 das Nachsehen.