Riesig war der Jubel nach dem 4:0-Sieg in Heumaden. Nach einem durchwachsenen Rückrundenstart haben es die Fußballerinnen der Spvgg Gröningen-Satteldorf nun doch noch geschafft: Erstmals in der Vereinsgeschichte dürfen sie als Landesligameister in der Verbandsliga mitmischen und laufen damit dem...