Fechten Vorsichtiger Musketier für eine Trainingsstunde

Crailsheim / Joachim Mayershofer

Wenn Maximilian Andrejew seinen Degen in die Hand nimmt, sieht er den Helden aus Alexandre Dumas’ Roman „Die drei Musketiere“ verblüffend ähnlich – zumindest so, wie sie Hollywood in den unzähligen Filmen immer zeigt: schulterlange dunkle Haare, einen leichten Vollbart, schlank, durchtrainiert. Der 20-Jährige ist seit 2017 Abteilungsleiter der Fechter des TSV Crailsheim, hat seit August 2018 den C-Lizenz-Trainerschein inne – und versammelt jeden Dienstag- und Donnerstagabend in der Crailsheimer Großsporthalle rund 20 der 50 Mitglieder zum Training um sich.

„Alle unsere Fechter sind eigentlich unter 18 Jahre alt – bis auf meine Schwester und mich“, erklärt Maximilian Andrejew. Los gehe es mit Kindern im Alter von acht Jahren, es gebe einen kräftigen Mittelbau mit Jugendlichen im Alter um die 15 Jahre. „Das ist heute eine große Stärke, unser guter Nachwuchs, aber leider auch die größte Schwäche. Sobald Studieren im Raum steht, und mit circa 18 Jahren hören die allermeisten dann auf.“ Die Abteilung arbeite langfristig daran, einen Mittelbau und einen Erwachsenenkreis zu etablieren, „auch um die Abteilung nachhaltig und organisatorisch zu stärken“, sagt Andrejew.

Das Aufwärmen – von Linienlauf über Krebsgang bis hin zu Dehnübungen – wird in normalen Sportklamotten absolviert. Arme, Beine, der Rumpf sollen bestmöglich auf das weitere Programm vorbereitet werden, das dann in voller Fechtmontur absolviert wird. Eine interessante Übung: Kletterseile werden in Bewegung versetzt, die Fechter müssen sie mit der Spitze ihres Degens treffen.

L-Stellung als Ausgangsposition

Auch ich ziehe mir eine Schutzweste, eine Maske und einen Handschuh an, bevor ich einen Degen in die Hand nehme und Maximilian Andrejew mir ein paar Grundlagen des Fechtens zeigt. Die Füße sollen eine Art L-Stellung aufweisen: Weil ich Rechtshänder bin und dort meine Sportwaffe halte, zeigt meine rechte Fußspitze Richtung Gegner. Der linke Fuß wird eineinhalb bis zwei Fußlängen dahinter platziert, sodass beide Fersen zueinander auf einer gedachten Gefechtslinie einen 90-Grad-Winkel bilden. Aus dieser Grundposition heraus werden die Angriffs- und Abwehraktionen vorgenommen.

„Versuch mich zu treffen“, sagt Maximilian Andrejew. Vorher hat er mir erklärt, dass beim Degenfechten der ganze Körper inklusive Füße, Arme und Kopf als Trefferfläche gilt. Im Gegensatz zum Florett, bei dem nur der Rumpf samt Schritt und der Latz der Maske zählen, und zum Säbel, bei dem nur Treffer oberhalb der Hüfte gewertet werden. „Deshalb fechten wir beim TSV Crailsheim auch hauptsächlich mit dem Degen, weil die Trefferwertung einfacher ist.“

Zwei elektronische Trefferanzeigen – die Sportler und deren Degen sind verkabelt, bei einem Treffer entsteht ein geschlossener Stromkreis – können im TSV-Training eingesetzt werden, die Eins-gegen-eins-Duelle gehen jeweils so lange, bis einem Fechter fünf Treffer geglückt sind. Ein Druck von 750 Gramm muss auf die Spitze des Degens einwirken, damit ein Treffer ausgelöst wird.

Ich mache alles unverkabelt – und vorsichtig einen schnellen Schritt vorwärts, strecke meinen Arm samt Degen aus, weil ich denke, ich erwische Maximilian locker, steche aber ins Leere, weil der TSV-Fechter geschickt meinen Degen zur Seite schiebt oder auf meinen Schritt vorwärts mit einem Schritt rückwärts reagiert. „Beobachte die Spitze des Degens“, gibt er mir als Tipp mit auf den Weg. Mit einem mutigeren Ausfallschritt komme ich doch ans Ziel, treffe seinen Oberschenkel. „Das ist überraschend! Auf das Bein – das trauen sich viele von uns gar nicht“, sagt er.

Ein bisschen fühle ich mich jetzt wie d’Artagnan. Die mit Prüfsiegeln versehene Schutzkleidung, die vom Verein ebenso gestellt wird wie die Sportgeräte, verhindert Verletzungen. Ein komplettes Outfit kostet zwischen 600 und 800 Euro. Unter der Maske fällt mir das Atmen etwas schwer, sie sitzt aus Sicherheitsgründen eng. Gewöhnungsbedürftig.

Und warm wird es auch unter der Weste. „Das ist normal“, beruhigt mich Maximilian Andrejew, der seit sechs Jahren als Fechter aktiv ist.

1962 wurde die Fechtabteilung des TSV Crailsheim von Walter Lutscher und Otto Kaslack ins Leben gerufen, ein Jahr später kam der inzwischen 76-jährige Fechtmeister Klaus-Dieter Gremm hinzu, der die Abteilung seit dieser Zeit maßgeblich prägt. In den 1980er-Jahren führte er den B-Jugendlichen Henning Gulden sogar zur deutschen Vizemeisterschaft. 2013 bekam Gremm für sein umfangreiches Engagement die Landesehrennadel verliehen.

Heute steht bei den Fechtern des TSV Crailsheim der breitensportliche Aspekt mehr im Vordergrund. „Unsere Ziele sind es, Sportlern und Nicht-Sportlern die Begeisterung am Fechten näherzubringen, Nachwuchs auszubilden und zur Turnierreife zu bringen und im Bereich des Breitensports zu wirken“, sagt Andrejew. „Wir besuchen regionale Turniere und treten so in Austausch mit anderen Vereinen und Abteilungen. Fechten vereint zahlreiche Tugenden und ist eine Charakterschmiede im wahrsten Sinne des Wortes. Freundschaft, Zusammenhalt und gegenseitiger Respekt stehen bei uns an allererster Stelle. Wir sind ein bisschen wie eine Familie.“

Einer für alle, alle für einen

„Einer für alle, alle für einen“ – das Motto der Musketiere trifft voll auf die engagierte Fechtabteilung des TSV Crailsheim zu. „Wichtig ist uns auch das Engagement über Abteilungsgrenzen hinaus. Im Hauptverein engagieren sich gerade vier von uns in der Jugendvertretung und stellen hier den Löwenanteil. Hier werden Aktionen und Ausflüge organisiert. Der Wunsch ist es, Freundschaftsbänder zwischen ganz unterschiedlichen Sportlern zu stärken“, erklärt Maximilian Andrejew.