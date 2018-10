Crailsheim Vorbild für die Profis in der BBL

Jena / Michael Wiedmann

In der U-19-Bundesliga (NBBL) haben die Hakro Merlins Crailsheim schon einmal vorgemacht, was sich in der BBL am kommenden Samstag wiederholen soll: ein Sieg gegen Science City Jena. Beim 112:104-Auswärtssieg der Nachwuchszauberer war der Erfolg aber erst nach Verlängerung unter Dach und Fach.

Am Ende überwog die Freude über den ersten Saisonsieg bei Headcoach Kai Buchmann: „Die Jungs arbeiten so intensiv und hart, sowohl in der NBBL als auch in der Regionalliga, und haben sich das Erfolgserlebnis verdient.“ Bis dahin war jedoch auch die Partie in Jena ein ordentliches Stück Arbeit. Die Gastgeber spielten von Beginn an sehr druckvoll und stellten die Merlins, die eine lange Anreise und das Regionalligaspiel vom Vortag in den Knochen hatten, immer wieder vor Probleme. Dementsprechend blieb die Partie durch alle Viertel hindurch spannend.

Führte Jena zur Halbzeit noch knapp (47:45), erarbeiteten sich die Crailsheimer mit zunehmender Spieldauer doch ein Übergewicht und hatten sogar die Chance, das Spiel in der Schlussphase der regulären Spielzeit für sich zu entscheiden.

Ein Foul beim Dreipunktewurf in der letzten Sekunde des Spiels sorgte aber für den Showdown. Bei zwei Punkten Vorsprung vor den fälligen Freiwürfen hätte das Spiel aus Sicht der Gäste nun auch verloren gehen können. „Mit besserer Verteidigung hätten wir das Spiel bis dahin aber auch schon kontrolliert nach Hause bringen können“, monierte Buchmann. Die Thüringer konnten jedoch nur zwei der drei Freiwürfe verwandeln und somit die Verlängerung erzwingen. „In der Overtime konnten wir Jena dann aber doch endgültig den Zahn ziehen“, sagte der Crailsheimer Coach. Nun könne man mit Rückenwind in die kommenden Wochen gehen.

Das nächste Spiel in der U-19-Bundesliga steigt schon am kommenden Samstag (20. Oktober) in der heimischen Hakro-Arena. Um 14 Uhr treffen die Merlins dann auf den Mitteldeutschen BC.

Jena – Crailsheim 104:112 n.V.

Crailsheim: Todoky (2 Punkte), Kovacevic (26, 14 Assists, 9 Rebounds), Precious Idiaru (5), Vasovic (28), Promise Idiaru (11), Hofmann (32, 12 Rebounds), Seibert, Moser (6, 9 Rebounds), Urbansky (2)