Wie Mimik und Gestik binnen weniger Minuten von Euphorie zu Entsetzen wechseln können, hat sich am Beispiel von DeWayne Russell am gestrigen Sonntagnachmittag wieder einmal gezeigt. Dem jungen Spielmacher der Hakro Merlins Crailsheim schien im Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn die Heldenrolle zuteilzuwerden. Er traf einige verrückte Floater und zwei immens wichtige Dreier im letzten Viertel: einmal zum 79:76, einmal zum 84:84. Und doch wurde Russell zur tragischen Figur bei der dramatischen 78:88-Niederlage der Zauberer. Spannte er vorher jeden Muskel seines Körpers nach den gelungenen Aktionen an und strahlte über das ganze Gesicht, so schlug er 0,3 Sekunden vor Schluss die Hände hinter dem Kopf zusammen, blickte mit großen Augen fassungslos ins Leere, war den Tränen nahe.

Er hatte den Bonner Josh Mayo auf dessen Weg zum Korb gefoult, sodass dieser zwei Freiwürfe bekam. Den ersten verwandelte Mayo sicher, den zweiten vergab er absichtlich, sodass Crailsheim zu keinem kontrollierten Wurf in dieser kurzen Zeit mehr kommen konnte. Zuvor hatte es Frank Turner auf der Gegenseite verpasst, für die Ein-Punkt-Führung zu sorgen, nur einen seiner beiden Freiwürfe zum 87:87 getroffen. Ein sehr bitterer Moment für die Hakro Merlins Crailsheim und deren Fans, die den Sieg gegen den Favoriten und Play-off-Kandidaten schon vor Augen hatten. „Er muss eng draufgehen und verteidigen“, gab es keinen Vorwurf von Ingo Enskat, dem sportlichen Leiter der Merlins, an Russell. „Mayo macht das einfach auch clever und zieht das Foul.“

Bonn hat sich zu einem Spezialisten für enge Siege entwickelt. 78:76 am Faschingssamstag gegen Ulm in der Bundesliga, 85:84 gegen Fehervar aus Ungarn im

Europe-Cup am Aschermittwoch, gestern 88:87 gegen Crailsheim – und schon das Spiel in der Vorrunde gegen die Merlins hatten die Baskets knapp mit 89:87 gewonnen. „Ich bin sehr enttäuscht für meine Jungs, denn sie haben sich für die Leistung eigentlich etwas verdient. Glückwunsch an Bonn, wie sie zurück in das Spiel gekommen sind. Das zeigt, dass sie Erfahrung darin haben, enge Spiele für sich zu entscheiden“, sagte Merlins-Coach Tuomas Iisalo auf der Pressekonferenz. „Die erste Hälfte war außergewöhnlich in Sachen Intensität und bei der Umsetzung der kleinen Dinge. Wir konnten Josh Mayo kontrollieren und haben in der Defensive alles so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben, außer die Rebounds und die Fouls. Das hat Bonn im Spiel gehalten. Wir sind immer noch in einer Lernphase, aber mit der Unterstützung unserer Fans klappt es besser.“

Fehlstart ausgemerzt

Erneut waren die Crailsheimer Basketballer schwer ins Spiel gekommen, lagen schnell mit 0:7 zurück. Als Konrad Wysocki beim Dreierversuch den Ellbogen von James Webb an die linke Schläfe bekam und leicht blutend vom Platz musste, drehten die Merlins aber auf. Joschka Ferner verwandelte die drei Freiwürfe sicher und leitete damit den Umschwung ein. 25:22 hieß es Ende des ersten Viertels, auch dank eines 8:0-Laufs. Gar zehn Punkte lagen die Merlins zur Halbzeitpause in Front (51:41). „Wir nehmen immer ein Defizit mit ins Spiel, dieses Mal waren es sieben Punkte. Dann hat man das Gefühl, dass es klick macht“, sagte Ingo Enskat in der Halbzeit. „Wir müssen einfach die Unbekümmertheit von Anfang an finden. Dann haben wir ein gutes Spiel gezeigt bis auf Kleinigkeiten. Zum Beispiel zweite und dritte Chancen bei Rebounds unterm Brett im ersten Viertel. Sonst haben wir solide verteidigt. Jetzt gilt es, den Anfangslauf zu stoppen, den Bonn sicher nach der Halbzeitpause versuchen wird“, sagte Enskat.

Das gelang allerdings nicht. Mit 59:58 arbeitete sich Bonn in Führung. Aber: Crailsheim hielt dagegen und schaffte es sogar, mit 69:62 ins letzte Viertel zu gehen. Dort punkteten bei Bonn nur vier Spieler: Anthony DiLeo (8), Josh Mayo (4), der Ex-Merlin Yorman Polas (8) und James Webb (6), die gemeinsam auf 26 Punkte in den letzten zehn Minuten kamen und somit für das glücklichere Ende für ihre Mannschaft sorgten.

Bonns Trainer Chris O’Shea wusste, dass er erneut mit Fortuna im Bunde war. „Am Ende war es ein Vor und Zurück. Wir hatten einfach das Glück, die letzte Aktion zu haben. Wir haben heute ein Spiel von zwei Teams gesehen, die mit viel Leidenschaft und Emotion gespielt haben und um ihre Ziele gekämpft haben. Die Zuschauer hier sind wirklich toll und unterstützen ihr Team. Wir haben heute gesehen, wie schwer es ist, hier zu gewinnen. Großen Respekt an meine Mannschaft, die sich in der zweiten Halbzeit zurückgekämpft hat. In der ersten Hälfte konnten wir mit dem Druck der Crailsheimer nicht umgehen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht.“

Ingo Enskat erklärte, dass die Mannschaft gestern „vieles richtig gemacht hat. Die Intensität hat gestimmt. Und auch als Bonn vorbeigezogen ist, haben wir gut dagegengehalten – man sieht einfach, dass es stimmt in der Mannschaft. Umso bitterer, dass sie sich nicht belohnt hat.“

Beste Korbjäger waren auf Bonner Seite Mayo (17), Webb (16) und DiLeo (15), bei Crailsheim Ben Madgen (23) und DeWayne Russell (18).