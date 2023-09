Seit der Saison 2015/16 spielt Benjamin Weinberger für den TSV Crailsheim, seit dieser Saison führt der 31-jährige Innenverteidiger die Horaffen als Kapitän in die Spiele in der Landesliga. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen ist der TSV Crailsheim in die Saison 2023/24 gestartet – zuletzt ve...