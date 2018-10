Crailsheim Vizemeister mit dem letzten Spiel

Crailsheim / pm

Wie schon bei der U 19 hatten sich die Ti­tans aus Crailsheim in der U 17 mit dem Bad Mergentheim Wolfpack zu einer Spielgemeinschaft zusammengefunden. Nur so war es möglich, auf die erforderliche Spieleranzahl zu kommen, um am Liga­betrieb teilzunehmen.

Zum Auftakt der Bezirksliga-­Saison reisten die Titans für ein Trainingswochenende nach Bad Mergentheim, um die Grundlagen für die Saison zu legen. Als Gruppengegner wurden der SG die Backnang Wolverines, die Stuttgart Silverarrows sowie die SG Tübingen Red Knights/Neckar Hammers aus Villingen-Schwenningen zugelost. Die Spieltage fanden in Turnierform statt, wobei drei Mannschaften gegeneinander antraten, während das vierte Team spielfrei hatte.

In Backnang besiegte die SG im ersten Spiel die Wolverines souverän mit 26:0. Im zweiten Spiel gegen die Red Knights/Hammers wurde jedoch schnell klar, dass die Saison kein Selbstläufer wird. Man kam ebenso deutlich mit 0:27 unter die Räder. Im dritten Spiel des Tages gewannen die Red Knights/Hammers gegen Backnang. Somit war die Favoritenrolle verteilt und Tübingen übernahm die Tabellenführung.

Am zweiten Spieltag hatten die Titans spielfrei. Hier bauten die Red Knights ihre Führung in der Tabelle aus, da sie beide Spiele gewannen. Stuttgart unterlag gegen Backnang 14:28.

Verletzungsbedingt stark dezimiert ging es mit nur zwölf Spielern am dritten Spieltag nach Stuttgart. Erwartungsgemäß gewannen die Red Knights gegen Stuttgart, während die SG Titans/Wolfpack zwei Niederlagen kassierte. Ohne Niederlage sicherten sich somit die Red Knights den Titel und konnten an ihrem spielfreien Wochenende gelassen den restlichen Teams beim Kampf um den Vizetitel zusehen.

Punktgleich mit jeweils einem Sieg und drei Niederlagen im Gepäck trafen sich die SG Titans/Wolfpack, die Backnang Wol­­ve­rines sowie die Stuttgart Silver­arrows zum letzten Turnier in Bad Mergentheim, um den Vizemeister unter sich auszufechten. Die Situation war klar: Wer zwei Spiele gewinnt, holt sich den Vizetitel.

Im ersten Spiel besiegten die Titans/Wolfpack die Backnang Wolverines mit 14:6. Stuttgart verlor gegen Backnang 14:16. Im letzten Spiel der Saison sicherte sich die SG Titans/Wolfpack mit einem nie gefährdeten 12:0-Sieg über Stuttgart den zweiten Platz in der U-17-Bezirksliga.