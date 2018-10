Crailsheim VfR-Trio ergattert Bronze

Crailsheim / Uta Baur-Lettenmaier

Bei der Team-Challenge, einem Kürwettkampf in verschiedenen Leistungsklassen, belegten Franziska Messer, Bettina und Kathrin Schenk vom VfR Altenmünster den dritten Platz.

Eigentlich hatte der Wettkampf gar nicht gut begonnen, denn Amelie Broß hatte in der Nacht zuvor Fieber bekommen und konnte nicht starten. So war aus zwei Teams eigentlich nur noch eines geworden. Franziska Messer fuhr jedoch trotzdem mit und vor Ort konnten die beiden Teams in eine Dreiermannschaft umgemeldet werden. Die drei jungen Sportlerinnen turnten in der Leistungsklasse 3 an allen vier Geräten einen guten und ausgeglichenen Wettkampf und belegten am Ende mit nur ganz minimalem Rückstand den Bronzerang.

Am Ende fehlten 0,6 Punkte auf den ersten Platz (TSV Ellhofen ), gar nur 0,2 Punkte zur Silbermedaille (TSG Schwäbisch Hall ). Die Plätze 4 bis 6 belegten Teams aus Lautenbach.

Kleine Anekdote am Rande: In der Leistungsklasse 2 erturnte eine Mannschaft aus Backnang mit einer Mutter (Jahrgang 1964) und ihren beiden Töchtern (Jahrgang 1989 und 1991) die Silbermedaille.