Crailsheim VfR in unveränderter Aufstellung

VfR in unveränderter Aufstellung

Crailsheim / pm

In unveränderter Aufstellung starten die Tischtennis-Damen des VfR Altenmünster in die kommende Verbands­liga-Saison. Verena Wetzel, Franziska Fruh, Alexandra Dollman, Melanie Ludwig und Julia Weigel belegten nach einer starken Rück­runde in der abgelaufenen Spielzeit Platz 3. Positiv hat sicher dazu beigetragen, dass sich Melanie Ludwig, die letzte Saison zum VfR gewechselt ist, spielerisch und menschlich sehr gut ins Team einfügte.

An diesem Samstag in Untergröningen soll nun ein guter Saisonstart glücken. Der Gegner stellt das jüngste Team der Verbandsliga. Es wird kein leichtes Spiel, denn die jungen Talente sind nicht zu unterschätzen und oft für Überraschungen gut. Die VfR-Damen vermuten, dass Untergröningen diese Saison einen Mittelfeldplatz belegen wird.

Im Mittelfeld sind außerdem Gnadental und Satteldorf zu erwarten. Satteldorf ist in der Breite sehr gut und ausgeglichen aufgestellt. Auch Gnadental wird im vorderen Mittelfeld mitspielen. Der DJK Stuttgart wird wohl wieder eine Wundertüte sein. Nach der Aufstellung auf dem Papier, sind die Schwaben sehr stark einzuschätzen. Jedoch ist zu vermuten, dass sie, wie in der vergangen Spielzeit, selten komplett spielen.

Klarer Favorit in der Verbandsliga ist der letztjährige Zweitplatzierte TTC Lützenhardt, wenn er in kompletter Aufstellung antritt. Die Aufsteiger aus Neckarsulm und Reutlingen kämpfen zusammen mit Herrlingen II um die Nichtabstiegsplätze. Der weitere Aufsteiger aus Amtzell hat eine neue Nummer 1 und voraussichtlich mit dem Abstieg wenig zu tun. Das lassen auch bereits die ersten Ergebnisse vermuten.

Für den VfR Altenmünster ist es schwer einzuschätzen, wo er sich platzieren wird. Beruflich und privat bedingt werden die Grün-Weißen nicht immer in bester Aufstellung spielen können. Dafür dürfen und können sich die talentierten Jugendspielerinnen des VfR beweisen. Ein Platz im Mittelfeld ohne Abstiegssorgen wäre ihr Wunsch. Sicher ist, dass in dieser Spielzeit viele gleichwertige Mannschaften in der Verbandsliga spielen. Es wird spannende und knappe Spiele geben.