Tischtennis VfR-Damen knacken den Tabellenführer

Neckarsulm / pm

Bei der Neckarsulmer SU II, die in der Verbandsliga bisher nur einen Punkt gelassen hatte, konnte der VfR Altenmünster durch überzeugende und routinierte Spielweise einen nicht erwarteten 8:4-Sieg einfahren.

Im Doppel gegen die zwei Youngsters Hofmann/Nguyen mussten sich Fruh/Dollmann mächtig ins Zeug legen. Doch mit einer gelungenen Mischung aus gefühlvollen Topspins und gut platzierten Blockbällen holten sie sich mit 3:0 den ersten Punkt. Das zweite Neckarsulmer Doppel mit Böllinger/Kirsch war eher von der unangenehmen Sorte. Da eine der Spielerinnen mit langen Noppen auf dem Schläger spielte, die Ludwig/Rosenecker in Schwierigkeiten brachten, boten sie ihren Gegnerinnen immer wieder die Möglichkeit, zu punkten (1:3).

Gegen Böllinger spielte Ale­xandra Dollmann anfangs etwas holprig, doch dann wurde sie sicherer und hatte dreimal knapp die Nase vorne (3:0). Franziska Fruh hielt die 14-jährige Hofmann deutlich mit 3:0 in Schach. VfR-Youngster Michelle Rosenecker spielte gegen Noppenbelag clever, es schlichen sich aber immer wieder leichte Fehler ein. Am Ende reichte es zu einem ganz dünnen 3:2 über Kirsch. Ludwig hatte die ebenfalls erst 14-jährige Nguyen zwischenzeitlich an den Rand der Verzweiflung gebracht, doch diese rappelte sich jeweils zum Ende des vierten und fünften Satzes noch einmal auf und holte den ersten Einzelpunkt für Neckarsulm.

Offener Schlagabtausch

Fruh startete sehr konzentriert gegen Böllinger, doch in den folgenden beiden Sätzen musste sie sich mächtig strecken, um zweimal mit 12:10 erfolgreich zu sein (3:0). Dollmann konnte im ersten Satz gegen Hofmann noch sehr gut mithalten, doch dann waren die Schläge ihrer Gegnerin zu gut platziert (0:3). Ludwig hatte mit den Noppen von Kirsch wenig Probleme und konnte einen weiteren Punkt erzielen (3:0). Gegen Rosenecker trumpfte Nguyen richtig auf. Die Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch der beiden jungen Spielerinnen, bei dem Nguyen meist die Schnellere war und die besseren Schläge parat hatte (1:3). Auch Fruh hatte es mit dem Belag von Kirsch nicht leicht, doch auch in diesem Spiel konnte sie mit einem kleinen Durchhänger im zweiten Satz überzeugen (3:0).

Ludwig musste gegen Böllinger noch einmal alle Register ziehen, denn ihre Gegnerin hatte sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Sehenswerte Ballwechsel für die Zuschauer und am Ende ein verdienter 3:1-Sieg besiegelten den 8:4-Endstand.