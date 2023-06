Der VfB Stuttgart hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft. In den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV gewann der Erstligist zu Hause 3:0 und beim Zweitligisten 3:1. In beiden Spielen kamen auch zwei Spieler aus Hohenlohe zum Einsatz. Lilian Eglof (20), dessen Jugendverein di...