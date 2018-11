Breitensport Verbindlichkeiten bald passé

Crailsheim / Zoran Banozic

Der Blick des Vorsitzenden Klaus-Jürgen Mümmler auf die jüngere Vergangenheit des TSV Crailsheim wurde von positiven Einschätzungen geprägt. So ist es dem zweitgrößten Verein im Landkreis mit seinen 2500 Mitgliedern durch attraktive Angebote gelungen, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und die Mitgliederzahl stabil zu halten. Erweiterte Angebote wie Capoeira und Boule, aber auch die eher unter gesundheitlichen Aspekten getragenen Angebote der Abteilungen Herz- oder Rehasport hätten dazu beigetragen, dass der Verein eine breite Öffentlichkeit anspricht.

Mümmler betonte „das sehr gute Verhältnis zur Stadtverwaltung“ und dankte den Vertretern der 19 Abteilungen für die gute Zusammenarbeit untereinander. Die Erfolge im Leistungssport, etwa der Leichtathletik, dem Schwimmen, im Tennis oder Fußball, könnten sich nach Mümmlers Überzeugung „wirklich sehen lassen“. Die Verantwortlichen leisteten hier – gerade auch in der Nachwuchsförderung – „hervorragende Arbeit“. Publikumswirksame Erfolge, wie etwa der Aufstieg der Basketballer in die Bundesliga, machten auch den Verein als Ganzes zu einem Aushängeschild der gesamten Stadt.

Das Klubheim modernisieren

Wirtschaftlich stehe der TSV Crailsheim hervorragend da. Ende 2019 habe der Verein alle Verbindlichkeiten abgetragen. „Wir können uns so ganz darauf konzentrieren, den Verein entsprechend der Herausforderungen der Zukunft auszurichten. So soll die Organisation der Geschäftsstelle an die veränderten Bedürfnisse der Abteilungen angepasst werden, auch wird perspektivisch die Modernisierung des Klubheims mit der Gaststätte ins Auge gefasst“, erklärte Mümmler.

Bei den Formalien wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Entsprechend den rechtlichen Gegebenheiten wurde der Vorstand neu gewählt. In den nächsten zwei Jahren setzt sich die Vereinsspitze wie folgt zusammen: Klaus Jürgen Mümmler (Vorsitzender), Dieter Brenner, Roland Klie (beide stellvertretende Vorsitzende), Brigitte Vogt (Schriftführerin), Zoran Banozic (Kassier), Maximilian Andrejew (Gesamtjugend), Peter Watzka (technischer Leiter), Bernd Karg (sportlicher Leiter), Doris Nass (Frauenvertreterin), Günter Braun (Seniorenvertreter), Dr. Christoph Simsch (Beisitzer), Heribert Lohr (Beisitzer, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit).