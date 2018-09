Wallhausen Unvergessliches Wochenende

Wallhausen / Klaus Helmstetter

Es gibt Erlebnisse im Leben, die man nur einmal hat, von denen man aber unter Umständen lebenslang zehren kann. Und um ein Wochenende dieser Kategorie könnte es sich bei dem handeln, was Jens Linhart vom „Deutschen Sporthilfe Golf-Masters 2018“ in Donaueschingen erzählt.

Dort erlebte der junge Mann aus Wallhausen ein unvergessliches Wochenende voller neuer Eindrücke, spielte Golf, traf zahlreiche Prominente wie Sven Ottke, Dieter Thoma, Christian Schwarzer und andere Größen aus der Welt des Sports.

„Unter Golfern geht es sehr familiär zu, ist man meistens per Du und kann sich ganz unkompliziert unterhalten“, sagt er. So erging es ihm auch mit Prominenten wie Ex-Boxer Sven Ottke. „Da hatte man den Eindruck, als ob man sich schon ewig kennen würde. Auch Unterkunft und Verpflegung – alles gratis – waren top. So etwas habe ich noch nicht erlebt!“

Wiedereinstieg in Rothenburg

Als Golfer ist Jens Linhart so etwas wie ein Wiedereinsteiger. „Meine ersten Versuche habe ich schon in den Jahren 2006 und 2007 gemacht, damals in Dinkelsbühl mit den Trainern Christoph Mundt und Bernd Ritthammer“, erinnert sich der junge Mann aus Wallhausen. Danach folgte eine lange Pause, rund zehn Jahre, ehe der 28-Jährige Anfang 2017 wieder begonnen hat. Unter anderem hat der Veranstaltungskaufmann, in der Arena Hohenlohe tätig, in Satteldorf gekickt und auch einige Spielzeiten lang als Fußball-Schiri seine Spiele gepfiffen. Inzwischen verspürt er wieder Lust auf Golf und spielt zwei- bis dreimal in der Woche auf der Anlage in Rothenburg. „Ich habe einen 18-Loch-Platz gesucht, der dortige hat mir sehr gut gefallen, ist noch im Entstehen, eher untypisch, mit bislang noch wenig Vegetation.“

Vor Ort wurde Linhart auf die deutschlandweit ausgeschriebene After-Work-Turnierserie von Mercedes-Benz aufmerksam, spielte sich dabei auf einen sensationellen vierten Platz nach vorne (bei einer vierstelligen Teilnehmerzahl). Ein großer Erfolg für Jens Linhart, der seit Beginn des letzten Jahres sein Handicap von 36 auf 14 verbessert hat. Als Nachrücker (die ersten drei haben sich qualifiziert) bekam der Wallhausener eine Einladung nach Donaueschingen zum „Deutschen Sporthilfe Golf-Masters 2018“.

Dort spielten die Teilnehmer am Freitag ein Neun-Loch-Turnier mit Biathloneinlage (Stehendschießen, zehn Schuss, mit Lasergewehr). In der Gesamtwertung landete Linhart auf dem neunten Platz. „Eine ordentliche Leistung“, zeigt er sich im Nachhinein zufrieden. „Normalerweise versuche ich bei einem Turnier unter die besten fünf bis zehn zu kommen. Bei diesem Turnier war das Golfen aber zweitrangig, standen die vielfältigen Erlebnisse im Vordergrund.“ Auch beim 18-Loch-Golfturnier tags darauf machte Jens Linhart eine gute Figur und wurde Achter.

Was reizt ihn am Golfen? „Mich fasziniert die Perfektion, einen kleinen Ball, der auf die Handfläche passt, mehrere Hundert Meter weit präzise auf ein Ziel zu spielen. Das macht einfach Spaß. Ein guter Ausgleich auch bei Stress. Man ist an der frischen Luft, lernt neue Leute kennen, bekommt auch Aufmerksamkeit, wie in jeder Einzelsportart.“

Was bleibt an sportlichen Zielen für die Zukunft? „Natürlich lege ich auch immer einen gewissen Ehrgeiz an den Tag. Aber für mich als Amateurgolfer sollte doch der Spaß im Vordergrund stehen. Ein Ziel könnte noch sein, mein Handicap weiter zu verbessern!“