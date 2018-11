Crailsheim Überraschung im Pokal geschafft

Crailsheim / Dennis Arendt

Der Landesligist Neckarelz hat dem Kreisligisten TSV Crailsheim im Handball-Bezirkspokal einen Besuch abgestattet. Die Mannschaft von Coach Uli Wühler rechnete sich keine großen Chancen aus und hoffte auf ein ausbleibendes Debakel – spielt Neckarelz doch drei Klassen höher und fehlten den Horaffen gleich sieben Stammspieler. Mit nur einem Mann auf der Ersatzbank begann das ungleiche Duell zwischen David und Goliath.

Die Gelb-Schwarzen wollten kraftvoll ins Spiel starten, was ihnen auch gelang. Nach drei Minuten lag man mit 2:0 in Front. Nur wenige Minuten später lief Neckarelz warm und ging in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wechselte diese immer wieder zwischen den Teams hin und her, keiner konnte sich absetzen. Mit 12:12 ging es dann in die Kabinen, ein Klassenunterschied war hier aufgrund der kämpferischen Leistung des TSV gar nicht zu erkennen.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff war es Maxi Beck, der mit mehreren Treffern die Weichen auf einen Crailsheimer Sieg stellte. Sein Treffer zum 15:14 startete den Lauf des TSV, die Führung in der zweiten Halbzeit nicht mehr abzugeben. Ronny Frank erhöhte per Siebenmeter auf 20:17. Neckar­elz stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage, aber die Horaffen hielten mit voller Konzentration dagegen.

Nachdem Pascal Vogel drei Minuten vor Ende sogar die Vier-Tore-Führung hergestellt hatte (30:26), ahnte jeder Hallengast, dass der Widerstand des Landesligisten gebrochen war. Mit der richtigen Einstellung und tollem Teamgeist beeindruckte das TSV-Team nicht nur Zuschauer und Gäste. Der Verdienst war ein 32:27-Heimerfolg im Pokal.

Crailsheim: Wüstner (TW), Schiffer (TW), Beck (9 Tore), Opaczek (7), Pinkel (3), Frank (1), Hofmann (5), Csonka Ferenc (2), Vogel (5)

Info Am Sonntag, 11. November, treffen die Crailsheimer im Auswärtsspiel auf den Tabellenzweiten SV Obrigheim II.