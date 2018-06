Tennis  TSV Damen 30 entdecken Spaß am Siegen

Crailsheim / jz

Im vierten Verbandsspiel des Sommers kamen die Zuschauer der Damen 30 des TSV Crailsheim voll auf ihre Kosten. Trotz eines 2:4 nach den Einzeln riss das Team gemeinschaftlich das Ruder herum, besiegte den TC Herrenberg mit 5:4 und schnappte sich dessen zweiten Tabellenplatz. Die „Nice to beat you“ – Botschaft auf den neuen Hoodies der Tennisabteilung war selten so treffend.

Mit zwei Siegen aus drei Partien starteten die Regionalliga-Damen des TSV Crailsheim auf der Tennisanlage am Schönebürgstadion in die Begegnung gegen Titelmitfavorit Herrenberg. Zu Anfang lief es alles andere als gut. Nur Maren Göller konnte in der ersten Runde ihr Einzel an Nummer 2 klar gewinnen. Tanja Schubert unterlag an Position 4. Vanessa Knab musste zum Ende des ersten Satzes ihr Spiel gegen die Nummer 6 aufgeben. In der zweiten Runde sah es nicht besser aus. Hier gab es für Nadine Glass (1) und Jutta Zielosko (5) nichts zu holen. Lediglich auf Cindy Munz (3) war wie gewohnt Verlass.

Dank einer klugen Aufstellung und zweier stark aufspielender und deshalb schnell gewonnener Doppel von Göller/Munz und Glass/Zielosko kam plötzlich Hoffnung auf. Es stand 4:4 und der Zweite aus Herrenberg zeigte Nerven. Tanja Schubert und Vanessa Knab hingegen blieben ungemein cool. Nach deutlich verlorenem ersten Satz kämpften sie sich couragiert zurück, gewannen den zweiten 6:3 und legten mit 10:3 einen souveränen Match Tiebreak hin. Drei Spiele, drei Siege lautet die erfreuliche Heimspielbilanz. Die TSV-Damen stehen nun auf einem unfassbar guten zweiten Platz. Der Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern. Am Sonntag fährt das Team beflügelt zum vorletzten Match nach Weinheim bei Mannheim. Dann wohl wieder mit der an Grippe erkrankten Sonja Hasel.