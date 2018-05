Crailsheim Tischtennis als Markenzeichen

Crailsheim / Christoph Krauß

Dem Bericht des ersten Vorsitzenden Daniel Kunz zufolge, gründete der SV Westgartshausen am 19. Juli einen Festausschuss, der Planung und Organisation der Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum des SVW im Jahr 2019 zur Aufgabe hat (Leitung: Klaus Ehlers).

Der Kassenbericht, vorgetragen von Heinz Engelhardt, zeigte eine zufriedenstellende Lage. Die Kassenprüfer Fritz Walther und Helmut Hofmann bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte.

Vor beeindruckender Kulisse in Gammesfeld unterlagen die Kicker der „Moles“ erst im entscheidenden Spiel gegen den TSV Neuenstein im Elfmeterschießen. Ein Sieg hätte den Aufstieg in die Bezirksliga bedeutet. Markus Petrasch konnte die Mannschaft wieder stabilisieren. Zur kommenden Saison wird SVW-Urgestein Armin Herbst als Co-Trainer zur Verfügung stehen.

Fünfer-Gremium

Um die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, wurde per Satzungsänderung die Struktur auf fünf gleichberechtigte Ressortleiter umgestellt. So kümmert sich Michael Fakner um die Administration, Andreas Klein um die sportliche Leitung. Sascha und Patrick Wagner sind zuständig für Fußballjugend & Ressourcen. Christoph Krauß verwaltet die Finanzen der Abteilung.

Mit zwei Mannschaften sind die „Moles“ im Schützenkreis vertreten. Drei haben sich unter mehr als 100 aus 20 Teams unter den zehn Besten platzieren können.

Die Crailsheimer Sportlerwahl wurde zu „Moles-Festspielen“. Jessica Herrmann siegte in der Kategorie Sportlerin des Jahres 2017. Und das Tischtennis-Team (Jessica Herrmann, Eike Mühlbacher, Britta Soldner, Alexandra Schöppler und Beatrix Köhnlein) gewann Platz 1. Dieser Erfolg wurde mit stehenden Ovationen bedacht.

Damen sichern Meisterschaft

Erstmals durften auch alle Damen in den Herrenteams (Ersatz) eingesetzt werden. So konnte die erste Herrenmannschaft mit den Damen am letzten Spieltag die Meisterschaft perfekt machen und schaffte den Durchmarsch in die Bezirksliga. Bei der württembergischen Pokalmeisterschaft für Verbandsklassen im April 2017 holten sich die Damen 1 und 3 jeweils Silber.

Bei den deutschen Einzelmeisterschaften der Leistungsklassen war der SVW mit Jessica Herrmann als baden-württembergische Meisterin vertreten. Sie durfte sich im Einzel und Doppel über zwei Bronzemedaillen freuen. Bereits zu Beginn der Saison standen die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften der Leistungsklassen an. Im Damen-A-Feld gewann Jessica Herrmann (Einzel und Doppel). Überraschend sicherten sich Beatrix Köhnlein und Michelle Schäfer den Doppeltitel im Damen-C-Feld. Im Einzel (Damen C) erkämpfte sich Beatrix Köhnlein ebenfalls den Titel. So haben sich Herrmann und Köhnlein für die „Deutschen“ der Leistungsklassen im Juni in Chemnitz qualifiziert.

Neue Tennis-Abteilungsleiterin ist Katharina Stiegler, die mit Stellvertreter Ralf Csernyi die Aufgaben von Knut Klär und Heike Herbold übernommen hat. Für den Sommer hat der SVW drei Teams gemeldet: Damen, Herren und Ü-40-Herren. Thomas Klein konnte als Trainer gewonnen werden. Heinz Brandt heißt der Platzwart. Die Turnabteilung (Leitung: Ella Hofmann und Natascha Ackermann) besteht aus sieben Gruppen.

Ein gepflegter Platz und die Möglichkeit, am Vereinsheim in geselliger Runde zusammenzusitzen, führte dazu, dass aus den Moles-Freizeitboulern am 14. Dezember 2017 eine vereinseigene Abteilung gegründet wurde. Als weiteren Ausbau wird die Errichtung einer kleinen Lichtanlage erfolgen, um der Winterzeit etwas vorzubeugen.

Das Jugendleiterteam um Thomas Brenner, Markus Anders, Bernd Brenner und Christian Dölling konnte mit vielen neuen Aktivitäten aufwarten. So wurde zum ersten Mal ein Fifa-Turnier im Vereinsheim durchgeführt. Ebenfalls gute Nachfragen hatten Bowling-Nachmittag und Kinderfasching.