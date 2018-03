Schießen Tendenz geht eindeutig zu Mehrfachstartern

Crailsheim / Frank Maier

Nachdem im Vorjahr die Teilnehmerzahl stark rückläufig war, hat sich die Anzahl der Starts bei den Kreismeisterschaften 2018 des Schützenkreises Crailsheim auf dem niedrigen Niveau stabilisiert. Genau 380 Starts konnte Kreissportleiter Uli Winterhalter registrieren, das sind lediglich vier weniger als 2017. Dafür stieg die Anzahl der Austragungsorte im Vergleich zu früheren Meisterschaften überpro­

por­tional stark an.

War es lange Jahre üblich, dass die Wettkämpfe abwechselnd auf den Anlagen in Altenmünster und Jagst­heim ausgetragen wurden, fanden die Wettbewerbe diesmal auf sieben verschiedenen Schießanlagen (Gründelhardt, Bölgental, Hengstfeld, Beimbach, Brettenfeld, Altenmünster und Jagstheim) statt.. Zusätzlich erfolgte auch eine zeitliche Entzerrung, in dem ein Teil der Wettkämpfe bereits im November und der andere Teil Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar ausgetragen wurde.

Kaum mehr als ein Durchgang

Diese Veränderungen wurden im Vorfeld „bei einigen Treffen und Sitzungen mit den Sportleitern der Vereine beschlossen“, berichtete Uli Winterhalter. Verstärkt habe sich „die Tendenz, dass es immer mehr Mehrfachstarter gibt“, so Winterhalter weiter. Was auch dazu geführt hat, dass bis auf die am stärksten verbreiteten Waffenarten Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkaliber „kaum noch mehr als ein Durchgang zustande kommt“.

Sportlich gesehen lagen die erzielten Ergebnisse in etwa auf dem Level der Vorjahre. Topleistungen lieferten mit dem Luftgewehr Julia Wolf (Junioren II) von der SGi Unterdeufstetten und Jens Steinbrenner (SV Hengstfeld, Herren II) mit jeweils 385 Ringen. In der Damenklasse I lagen die beiden Bölgentaler Asse Lea Polzin und Anja Bühler ringgleich mit 386 Ringen auf den Plätzen 1 und 2. Bei den Schülern überzeugte das Jagstheimer Nachwuchstalent Moritz Gelbing mit starken 186 Ringen.

Die Königsdisziplin Kleinkaliber Drei-Stellung gewann bei den Herren I Daniel Bühler vom SV Bölgental mit 280 Ringen, bei den Herren II lag Jens Steinbrenner mit 281 Ringen vorne. Und auch im Kleinkaliber-Liegend war Steinbrenner mit überragenden 588 Ringen ebenso wenig zu schlagen wie in der Kleinkaliber-100-Meter-Disziplin (290 Ringe).