Tischtennis SVW-Damen wieder auf Platz 2

Crailsheim / Jürgen Herrmann

Im letzten Heimspiel der Verbandsklasse-Saison hofften die Damen des SV Westgartshausen nach zwei Niederlagen in Folge gegen den abstiegsbedrohten TV Unterboihingen auf einen Sieg. Wie in der Vorrunde kam es in den Eingangsdoppeln zu einer Punkteteilung. Während Herrmann/Mühlbacher gegen Braun/Lotz mit 3:1 siegten, verloren Soldner/Schöppler mit 0:3 gegen Schüle/Heidinger. Dies sollte beim 8:1-Sieg die letzte Niederlage der Moles sein. Alle sieben Einzel gingen an den SVW. Waren die beiden Siege von Jessica Herrmann im vorderen Paarkreuz noch einkalkuliert, so überraschte Eike Mühlbacher positiv, als sie die 156 TTR-Punkte vor ihr positionierte Simone Schüle mit 3:0 schlug und auch Monika Braun im fünften Satz besiegte.

Im hinteren Paarkreuz gewann Mannschaftsführerin Britta Soldner gegen Gesine Lotz mit 3:0. Jeweils im Entscheidungssatz mit zwei Punkten Vorsprung siegten Alexandra Schöppler und Britta Soldner in ihren Einzeln gegen Tina Heidinger.

Da die anderen drei vorne platzierten Mannschaften gegen Abstiegskandidaten patzten, stehen die Moles urplötzlich wieder auf dem Aufstiegsrelegationsplatz 2. An den nächsten beiden Spieltagen haben die SVW-Damen eine Spielpause und können sich ganz auf ihr letztes Auswärtsspiel am 7. April bei der SG Bettringen konzentrieren. Die Schwäbisch Gmünder schienen nach der Vorrunde bereits abgestiegen und spielen eine sensationelle Rückrunde, was die Aufgabe nicht unbedingt einfach macht.