Tischtennis SVW-Damen trotzen Tura Punkt ab

Herren und Damen spielen am Wochenende

Am Samstag empfangen die SVW-Damen um 18 Uhr den Tabellendritten TV Reichenbach und holen am Sonntag um 14.30 Uhr das kurzfristig verlegte Heimspiel gegen den Aufsteiger TTF Neuhausen nach. Ebenfalls am Samstag, 27. Oktober, spielen um 18.30 Uhr die Herren der Moles in der Bezirksliga gegen den TSV Sulzdorf, so dass am Samstag in Westgartshausen parallel hochklassiges Damen- und Herrentischtennis für die Zuschauer geboten sein wird.