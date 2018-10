Tischtennis SVO marschiert vorneweg

Crailsheim / pm

Ein starkes hinteres Paarkreuz (4:0) hat dem SV Onolzheim einen hauchdünnen Sieg beim Tabellenzweiten aus Neckar-Zaber gerettet. Damit verweilen die Onolzheimer in der Landesliga weiter auf dem Platz an der Sonne mit nunmehr 8:0 Punkten.

Die Doppelstrategie zu Beginn der Partie ging abermals auf, Marquardt/Klein zeigten tolles Blockspiel und schlugen das Einserdoppel der Gastgeber mit 3:0 Sätzen. Mehrere Matchbälle mussten dagegen Lutsch/Möß gegen Bleck/Schaible abwehren, um am Ende als glückliche Sieger festzustehen. Ohne echte Siegchance blieben Bohn/Kern.

Nicht sein bestes Tischtennis konnte Timo Marquardt abrufen, er verlor das Linkshänder-Duell gegen Nowak mit 1:3 Sätzen. Äußerst motiviert agierte Rolf Lutsch und ließ Bleck zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Auch im mittleren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt, jeweils die Dreier brachten ihre Spiele klar nach Hause. Durch die beiden Erfolge im hinteren Paarkreuz enteilte der SVO zur Halbzeit auf 6:3.

Polster fast verspielt

Ein gutes Polster hätte man meinen können, doch zwei unnötige Niederlagen in Folge brachten den Gastgeber wieder heran. Jürgen Möß versuchte alles, um den Ausgleich zu verhindern, jedoch war Hammer an diesem Tage einfach besser. Somit waren Peter Klein, Markus Bohn und Carsten Kern gefordert, die Tabellenführung zu verteidigen. Relativ klare Siege verbuchten Klein und Kern, Markus Bohn hingegen musste gegen Küstner in einer nervenaufreibenden Partie über die volle Distanz gehen, ehe das 9:6 eingetütet war.

Info Am kommenden Samstag (18 Uhr) tritt der SV Onolzheim zum zweiten Lokalderby der laufenden Landesligarunde beim SC Buchenbach an.

Die Spiele im Überblick:

Neckar-Zaber – SV Onolzheim 6:9

Nowak/Walter – Marquardt/ Klein

9:11, 9:11, 11:13

Bleck/ Schaible – Lutsch/Möß

11:2, 12:10, 6:11, 9:11, 10:12

Hammer/ Küstner – Bohn/Kern

11:3, 13:11, 11:6

Nowak – Marquardt 11:3, 7:11, 11:7, 11:5

Bleck– Lutsch 7:11, 8:11, 6:11

Hammer – Klein 11:5, 11:4, 11:9

Walter – Möß 5:11, 6:11, 5:11

Küstner – Kern 13:15, 6:11, 9:11

Schaible – Bohn 11:9, 4:11, 9:11, 3:11

Nowak– Lutsch 11:7, 12:10, 7:11, 4:11, 11:9

Bleck – Marquardt

8:11, 11:7, 11:4, 7:11, 11:7

Hammer – Möß 11:7, 3:11, 11:7, 9:11, 11:8

Walter – Klein 7:11, 8:11, 11:8, 8:11

Küstner – Bohn 6:11, 11:9, 11:4, 5:11, 9:11

Schaible – Kern 6:11, 7:11, 11:8, 6:11