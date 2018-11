Tischtennis SV Onolzheim tut sich lange Zeit schwer

Onolzheim / pm

Denkbar knapp, aber mit einem 9:6-Sieg über Kornwestheim verabschieden sich die Onolzheimer in die 14-tägige Spielpause. Vor heimischer Kulisse brauchte der SVO sehr lange, um in Tritt zu kommen, ehe zum Schluss der Partie ein überragendes hinteres Paarkreuz mit Markus Bohn und Carsten Kern den Sieg perfekt machte.

Abermals stockte beim Einserdoppel Lutsch/Möß der Motor, es unterlag dem Zweierdoppel der Gäste im fünften Durchgang. Perfekt lief es am Nebentisch für Marquardt/Klein, sie blieben in ihrem fünften Doppel der Saison abermals ungeschlagen. Die erstmalige Führung der Gastgeber erspielten Bohn/Kern gegen Schurr/Nguyen.

Das vordere Paarkreuz baute anschließend die Führung auf 4:1 aus. Rolf Lutsch siegte über Brüchle, Timo Marquardt entzauberte Irimia. Wer jetzt auf einen schnellen und klaren Sieg des SVO gewettet hatte, wurde jäh enttäuscht. Die Mitte um Jürgen Möß und Peter Klein musste nämlich Federn lassen. Weder die Nummer 3 noch die Nummer 4 der Schwarz-Gelben konnte ihr Spiel nach Hause bringen. Somit mussten die beiden Hinteren Ergebniskosmetik betreiben. Mit weißer Weste verließen Markus Bohn und Carsten Kern ihre Platten. Spielstand: 6:3 für den SVO.

Nach der Punkteteilung vorne – Rolf Lutsch unterlag dem Linkshänder Irimia, Timo Marquardt siegte deutlich gegen Brüchle – sowie den beiden Niederlagen von Möß und Klein stand es nur noch 7:6 für den Tabellenführer. Wie aber schon eingangs erwähnt, ließen Markus Bohn und Carsten Kern an diesem Sonntagmorgen nichts anbrennen und sorgten somit dafür, dass der SVO weiterhin ungeschlagen die Tabelle der Landesliga anführt.

Info Am kommenden Wochenende hat der SV Onolzheim spielfrei, ehe am Sonntag, 18. November, das Lokalderby gegen Satteldorfs zweite Garde stattfindet. Aufgeschlagen wird ab 10 Uhr in Onolzheim.