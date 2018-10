Schießen SV Bölgental holt Meisterschaft

Satteldorf / Frank Maier

Der SV Bölgental ist Meister der Kleinkaliber-Bezirksoberliga Hohenlohe. Mit einem souveränen 835:793-Heimerfolg über den Tabellenachten SV Beimbach sicherte sich der Landesliga-Absteiger den Titel mit 32 Ringen Vorsprung gegenüber dem Zweiten SGi Gaildorf.

Anja Bühler (284), Kai Seiler (276) und Daniel Bühler (275) beseitigten mit starken Einzelergebnissen die letzten Restzweifel am Titelgewinn. Zum Wiederaufstieg in die Landesliga Nord reichen die erzielten 4950 Ringe allerdings nicht aus. Hinter der Schützengilde Gaildorf beendete der SV Edelfingen die Saison auf Tabellenplatz 3. Aus dem Schützenkreis Crailsheim landeten mit Hengstfeld 2, Beimbach und Dörrmenz-Ruppertshofen neben Bölgental in der Abschlusstabelle drei weitere Teams unter den Top 10.

Nur mit zwei Schützen aktiv

Den Klassenerhalt sicher haben auch Bölgental 2, Jagstheim, Brettenfeld, Crailsheim und Dörrmenz-Ruppertshofen 2. In die Bezirksliga A absteigen muss Gründelhardt, das zum Heimkampf gegen Jagstheim zum wiederholten Mal in dieser Saison mit nur zwei Schützen antreten konnte.

Im Einzelklassement verpasste Anja Bühler (SV Bölgental) den Gesamtsieg um lediglich drei Ringe gegenüber der Waldenburgerin Marion Friederich. Jochen Kolb (Gründelhardt), Daniel Bühler (Bölgental) und Steffen Kettemann (Crailsheim) konnten sich ebenfalls unter den besten zehn Schützen platzieren.