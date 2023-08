Zwar verlor am Ende die Gammesfelder Zweite das B-Liga-Spiel mit 1:4 in Bühlertann, doch das war am Ende nur zweitrangig, denn Historisches hatte sich zuvor ereignet. Mit der Einwechslung von Jennifer Beck kam im Verbandsgebiet des WFV erstmals eine Frau in einem Punktspiel bei einem Herrenteam zum...