Zum Auftakt der neuen Runde in der Kreisliga A3 reiste Aufsteiger FC Billingbsach zu Phönix Nagelsberg. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, Billingsbach führte dennoch 3:1. Beide Seiten hatten Chancen, aber die Gäste nutzten ihre besser, so der Berichterstatter aus Nagelsberg....