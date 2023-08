Das erste Punktspiel der neuen SGM Tiefenbach/Goldbach war früher beendet als geplant: Der Schiedsrichter brach die Partie in der Fußball-Kreisliga B1 Hohenlohe gegen den SV Rieden am Samstag beim Stand von 2:0 für die Spielgemeinschaft ab. Was war passiert? Nach einem langen Ball in der 51. Minu...