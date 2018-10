Crailsheim Spiel noch gedreht

Crailsheim / Dennis Arendt

Die Handballer des TSV Crailsheim haben in der Kreisliga A gegen die SG Heuchelberg II 33:32 gewonnen. Nachdem man die Gäste bereits im Pokal geschlagen hatte, waren die Rollen vor dem Ligaspiel klar verteilt. Doch wer an ein einfaches Spiel zugunsten der Gelb-Schwarzen dachte, wurde eines Besseren belehrt. Heuchelberg trat forsch auf und führte bis zur 18. Minute 11:4. Mit hängenden Köpfen und einem Halbzeitstand von 11:16 ging der TSV in die Kabine.

Wie ausgewechselt kamen die Horaffen nach der Pause auf die Platte: Tor um Tor arbeitete man sich heran, nach 37 Minuten glich Lucas Munzinger zum 17:17 aus. Nur drei Minuten später gelang Marius Opaczek die erste Führung (20:19). Später führte man sogar 29:26. Dennoch kam Heuchelberg auf 31:32 heran, Maxi Beck stellte wieder auf zwei Tore Vorsprung. Heuchelberg traf noch mal, konnte aber danach den Ball nicht mehr erobern, sodass es beim 33:32 für den TSV blieb.

Im Pokal erwartet Crailsheim am Sonntag (18 Uhr) den Landesligisten Neckarelz.

Crailsheim: Schulz (TW); Schiffer (TW); Beck (3 Tore); M. Opaczek (8); Pinkel (3); Munzinger (8); L. Opaczek; Kranz (1); Schlossarek (1); Frank (4); Mosandl (4); Csonka-Ferenc (1); Vogel