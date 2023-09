Weltrekorde wie beim Berlin Marathon können beim Crailsheimer Sparkassenlauf nicht gelaufen werden. Aber das Kribbeln und die Spannung ist bei den Läufern und Zuschauern an der Strecke ähnlich, wenn die Crailsheimer City für den Verkehr gesperrt ist und Hunderte von großen und kleinen Läuferinnen und Läufern ihr Bestes geben und an der Strecke von begeisterten Zuschauern und durch musikalische Unterstützung angefeuert werden. Insgesamt wird zehnmal der Startschuss gegeben für die Kleinsten, die sogenannten Bambinis, für die Schüler bis hin zu den Erwachsenen, die beim Jedermann-Lauf, bei den Walkern und beim Horaffenlauf an den Start gehen.

Der 2022 erstmals ausgetragene Bike & Run-Wettbewerb, der sich aus Zweierstaffeln mit einem Läufer und einem Radfahrer zusammensetzt, sowie der Staffelwettbewerb aus einer Viererstaffel finden wieder statt. Jeder Staffelteilnehmer hat beim Horaffenlauf eine 2,5 Kilometer lange Runde zu bewältigen, um danach den Staffelstab an den nächsten weiterzugeben.

Elektronische Zeitnahme

Alle Teilnehmer erhalten Startnummern mit Transpondern für die elektronische Zeitnahme. Für die Starts insbesondere bei den Schulen wird empfohlen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schweinemarktplatz treffen, um sich von dort über die Kapellengasse zum Start zu begeben.

Bei den Bambinis ist die Laufrichtung entgegengesetzt zu allen anderen Läufen. Deshalb empfiehlt es sich, dass die Eltern ihre Kinder auf dem Marktplatz den Ordnern anvertrauen. Der Zugang für die Bambini erfolgt nördlich des Startbogens, weil die Bambiniläufe auf der Langen Straße nach Süden in Richtung Johanneskirche gestartet werden.

Im Start/Ziel-Bereich werden die Läuferinnen und Läufer mit Wasser versorgt. Am Stand der Fußballmädchen des TSV Crailsheim auf dem Marktplatz gibt es Essen und Getränke.

Alle Zieleinläufer bekommen eine Finisher-Medaille überreicht. Zudem stellt Intersport Schoell Run Club ein Finisher-Video zur Verfügung. Hierbei ist es wichtig, dass alle Startnummern gut sichtbar auf der Vorderseite des Laufshirts angebracht sind, um die Videos den Startnummern zuordnen zu können.

Spendenlauf des Lions Clubs

Neben den Läufen durch die Crailsheimer Innenstadt gibt es hinterher die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche noch zusätzlich am Spendenlauf des Crailsheimer Lions Club teilnehmen. Der Start ist auf dem Schweinemarktplatz. Für jede gelaufene rund 250 Meter lange Runde inklusive der Bewältigung von Hindernissen spendet der Lions Club 50 Cent für die Weihnachtsaktion Burgbergstraße. Beim zehn Kilometer langen Horaffenlauf durch das herbstliche Crailsheim überqueren die Läuferinnen und Läufer insgesamt 16-Mal die Jagst. Motiviert werden sie auch wieder durch Guggamusiker aus Stimpfach am Postplatz sowie kundige Moderatoren im Start/Ziel-Bereich.

Der Jahreszeit angepasst bekommen die Kinder und Jugendlichen kostenlos ein langärmeliges Funktionsshirt. Die Erwachsenen erhalten ein multifunktionales Schaltuch.

Ausgabe von Startunterlagen

Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Samstag, 30. September bei Intersport Schoell in Roßfeld und am Veranstaltungstag im Zelt auf dem Schweinemarktplatz ab 8 Uhr bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start. Nachmeldungen sind auch noch am 3. Oktober ab 8 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start im Meldezelt auf dem Schweinemarktplatz möglich.

Duschmöglichkeiten und ein Umkleideangebot besteht im Power Gym in der Gartenstraße 13. Die Siegerehrung findet bei gutem Wetter wieder auf dem Marktplatz statt.

Strecke wie im Vorjahr

Der Laufstrecke des Horaffenlaufes verläuft am Rathaus beginnend über die Wilhelmstraße zur Bergwerkstraße, dem Jagststeg auf die linke Seite der Jagst und nach der Jagstbrücke wieder zurück auf die rechte Jagstseite. Als dritte Brücke wird der Bleichesteg überquert. Es geht dann durch die Jagstauen und über den Herrensteg wieder zurück, an der Johanneskirche vorbei und auf der Langen Straße zum Start- und Zielbereich.