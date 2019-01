Schießen Spannender Schlussspurt

Hengstfeld / Frank Maier

In der Kleinkaliber-Winterrunde kommt es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft zwischen Hengstfeld und Geifertshofen.

In der Kleinkaliber-Winterrunde des Schützenkreises Crailsheim liefern sich Hengstfeld und Geifertshofen ein Kopf-an-Kopf-Rrennen um die Meisterschaft. Zwei Runden vor Schluss trennen die beiden Topteams gerade einmal vier Ringe. Die Tabellenführung hat Hengstfeld mit einem auf sehr hohem Niveau stehenden 855:848-Erfolg im Gipfeltreffen mit dem direkten Kontrahenten Geifertshofen wieder zurückerobert. Das Titelrennen wird aber wohl bis zum letzten Schuss spannend bleiben.

„Das ist im Moment eine enge Kiste“, freut sich Hengstfelds Mannschaftsführer Gunther Deimling über den spannenden Meisterschaftskampf zwischen den beiden derzeit besten Hohenloher Kleinkaliberteams. „Wenn es so eng ist, entscheidet die Tagesform“, schätzt Deimling die Chancen auf 50:50, dass es mit dem Titelgewinn klappt. Ein personeller Ausfall könnte in dieser entscheidenden Phase besonders schwer wiegen und den Knock-out im Titelkampf bedeuten. Momentan schaut es bei den Hengstfeldern diesbezüglich aber gut aus, weshalb Gunther Deimling davon ausgeht „dass wir im Januar komplett schießen können“.

Im Windschatten des Führungsduos könnte es auch im Kampf um Platz 3 noch mal spannend werden. Beimbach ist trotz einer 800:811-Niederlage in Dörrmenz bis auf zwölf Zähler an Bölgental herangerückt, das in Gründelhardt überraschend um einen Ring mit 792:793 verlor.

Ein herausragendes Ergebnis erzielte der Geifertshofener Martin Eberst. Mit 291 von 300 Ringen festigte er seine Führung im Einzelranking vor den Hengstfeldern Marco Wunderlich (288) und Jens Steinbrenner (285).

