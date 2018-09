Kickboxen Smolik setzt auf mentale Stärke

Satteldorf / Ralf Mangold

Direkt nach dem Kampf, den Smolik knapp nach Punkten gewonnen hatte, forderte der Wahlschweizer eine Revanche. Wie schon gegen Daniel Sam musste der zuvor eigentlich als K.-o.-Maschine bekannte Smolik über die vollen fünf Runden gehen. Nach gutem Beginn wurde sein Gegner immer stärker. „Ich habe in der ersten Runde etwas überpaced, dann kam noch ein Cut dazu“, berichtet der Satteldorfer. „Zudem hat die Hitze uns im weiteren Kampfverlauf beide fertiggemacht. Es war kein toller Kampf von mir.“

Wildes Gefecht im Juni

Der Herausforderer lieferte Smolik im Juni ein wildes Gefecht, konnte gute Treffer landen und den Weltmeister in den Rückwärtsgang drängen. Trotz Punktabzug und Niederschlag eine unverdiente Niederlage – so zumindest die Ansicht des 33-Jährigen.

Doch Smolik hat aus diesem Kampf dazugelernt. „Ich habe in der letzten Vorbereitung das Mental-Training etwas schleifen lassen. Das passiert mir sicherlich nicht mehr“, betont der 27-Jährige. Zudem habe er viel an seiner Explosivität trainiert, sodass er sich auf einem sehr guten Weg sieht, erneut als Sieger aus dem Ring zu gehen.

Smolik will Knock-out-Sieg

Er will allen Kritikern beweisen, dass er nur einen schlechten Tag hatte, „ich kämpfe gerne nochmal gegen ihn. Ich werde mit dem Rück­kampf alle Zweifel an meinem verdienten und einstimmigen Punktsieg im ersten Fight beseitigen und will Slijvar mit einem Knock-out bezwingen.“ Gekämpft wird im Zirkus Krone in München. „Eine ganz besondere Atmosphäre. Ich habe hier schon einmal vor drei- bis viertausend Zuschauern geboxt“, so der amtierende WKU-Schwergewichtsweltmeister im Kick- und Thaiboxen. Schon beim Pressetermin vor ein paar Tagen war die Stimmung gereizt zwischen den beiden Rivalen, die Gegenüberstellung endete in einer leichten Schubserei.

Nach dem WM-Fight macht Smolik eine längere Kampfpause, erst im neuen Jahr wird er wieder in den Ring steigen. „Am Sonntag steht auf Einladung von Sat 1 noch ein Besuch auf dem Oktoberfest auf dem Programm, danach werde ich erst einmal ein paar Tage relaxen.“ Doch so richtig aus­spannen kann Smolik kaum, demnächst stehen wieder Dreharbeiten an. Zudem wird er immer öfter gebucht für Auftritte bei Messen und Firmen und kümmert sich täglich um seinen Social-Media-Auftritt. Und natürlich hält er sich weiter in seinem Gym in Crailsheim fit und gibt dort auch Trainerstunden. „Aber jetzt steht der Kampf im Vordergrund, auf den ich mich die letzten Wochen äußerst intensiv vorbereitet habe.“

Info Der Titelkampf wird heute ab 22.50 Uhr live von Sat 1 übertragen.