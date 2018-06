Kickboxen Smolik muss gegen den „eisernen Bullen“ ran

Satteldorf/ München / Luca Schmidt

29. Kampf, 29. Sieg für Michael Smolik? Diese Frage wird am Samstag um 22.50 Uhr im Münchner Postpalast bei der ran-Fighting-Gala beantwortet. Dort wartet auf Smolik Enver Sljivar, Spitzname: „Iron Bull“, also der eiserne Bulle. Der 33-jährige Schweizer war 2016 WKU-K1-Weltmeister.

Smolik acht Zentimeter größer

„Das ist ein guter Mann mit viel Erfahrung“, sagt Smolik über seinen Gegner. „Außerdem hat er eine gute Bilanz und kann viel einstecken.“ Tatsächlich hat Sljivar von seinen 33 Kämpfen erst vier verloren und 29 gewonnen. Mit 1,83 Metern Körpergröße ist er etwas kleiner als Smolik, was ein Vorteil für den Satteldorfer werden könnte. Die fehlende Erfahrung im Vergleich zu seinem Gegenüber will Smolik durch „Power und Willenskraft“ wettmachen.

Er habe eine sehr harte Vorbereitung hinter sich, so Smolik. „Die letzte Woche vor dem Event bin ich aber zu Hause.“ Da werde dann nur noch einmal am Tag trainiert und die Taktik für den kommenden Kampf besprochen.

Dabei ist Enver Sljivar ein Ersatzgegner. Smoliks erster Kontrahent aus der Dominikanischen Republik hatte kein Visum bekommen, weil er in Deutschland in der Vergangenheit mit Drogen erwischt worden war, erklärt Smolik in einem Youtube-Video.

Vor seinem Kampf gegen den „Iron Bull“ bekam Michael Smolik prominenten Besuch: Ex-Boxprofi Axel Schulz war zu Besuch in Stekos Sportcenter in München. „Das Ganze war natürlich auch ein Promo-Termin“, sagt Smolik. Aber tatsächlich habe er auch wertvolle Tipps vom Altmeister bekommen: „Er hat mir gezeigt, wie ich noch mehr Power in meine Schläge bekomme“, so Smolik. Schulz sagte Sat.1, er habe sich zu seiner aktiven Zeit einen Gegner wie Smolik gewünscht – aber ohne seine Kicks.

Online sorgt der Kickboxweltmeister aktuell ebenfalls für Aufsehen: In einem Youtube-Video kickt er gegen einen Boxautomaten auf dem Stuttgarter Wasen. Als der Besitzer kommt und das Kicken untersagt, tritt Smolik noch einmal gegen den Automaten. „Das war ein bisschen Show“, sagt Smolik. „Es ging dabei nichts kaputt. Ich bin danach auch noch mal zu dem Besitzer hingegangen.“ Respekt sei ihm sehr wichtig. Die Show hat sich aber gelohnt: 2,4 Millionen Menschen haben das Video auf Youtube bereits gesehen – innerhalb von zwei Wochen.

Info Michael Smolik boxt am Samstag, 9. Juni, ab 22.50 Uhr gegen Enver Sljivar. Der Kampf wird live auf Sat.1 und online auf ran.de übertragen.