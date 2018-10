Handball Sieg und Remis für Crailsheim

Crailsheim / Dennis Arendt

Im zweiten Heimspiel der Saison in der B-Junioren-Bezirksklasse war die HSG Hohenlohe II in der Karlsberghalle zu Gast. Vor allem in der Abwehr zeigten die Jungs des TSV Crailsheim viel Engagement: Das Zusammenspiel und das Zweikampfverhalten waren deutlich besser als in den ersten Spielen. Keine der Mannschaften konnte sich bis zur Pause absetzen, die Führung mit einem Tor wechselte immer wieder. Als die Gäste aber zu Beginn der zweiten Hälfte mit 15:12 in Front lagen und der TSV eine Zeitstrafe hinnehmen musste, schien das Spiel zu kippen. Doch die kämpferische Einstellung stimmte: Der Rückstand wurde in Unterzahl sogar verkürzt und in der Folgezeit in eine Führung umgewandelt – jetzt lagen die Gelb-Schwarzen mit zwei Treffern vorne. Allerdings schwanden auch die Kräfte bei den Horaffen. Am Ende war man beim 22:22-Remis aber mit dem Punkt und vor allem mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden.

In Weinsberg landeten die B-Junioren des TSV dann einen deutlichen und hochverdienten Auswärtssieg. Beim 35:20 waren die Gelb-Schwarzen in allen Belangen überlegen. Allerdings brauchten die Horaffen einige Minuten, bis sie richtig ins Spiel fanden. Nach etwa einer Viertelstunde lief es dann aber rund. Tor um Tor wurde erzielt – vor allem von den Rückraumpositionen und vom Kreis aus –, während die Weinsberger kaum noch eine Lücke fanden. Ein Beispiel dafür: Zwischen der 12. und 35. Spielminute ließ die TSV-Abwehr nur ganze sechs Treffer zu.

Im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Crailsheimer einen Gang zurück, ohne dass der Erfolg in Gefahr geraten wäre. Dieser hätte sogar noch höher ausfallen können, wenn die zahlreichen Kontermöglichkeiten im zweiten Abschnitt konsequenter genutzt worden wären. Auffälligste Spieler in einer guten Mannschaft waren Rückraumspieler Jonas Holzner und Kreisläufer Toni Stieglbauer, die zusammen 19 der 35 Treffer erzielten.

Der Spielplan sieht jetzt eine größere Pause vor, sodass es erst im Dezember mit dem nächsten Spiel weitergeht – der Heimpartie gegen den aktuellen Tabellenführer aus Buchen.

Kader gegen Hohenlohe II: Ziegler (TW), Baamann (1 Tor), Thorwächter, Steikert (2), Hanselmann (4), Stieglbauer (7), Strauss (5), Böhm (3)

Kader gegen Weinsberg: Ziegler (TW), Baamann (3 Tor), Steikert, Holzner (11), Hanselmann (3), Stieglbauer (8), Strauss (7), Böhm (3)

Info Die zweite Mannschaft der JH Flein-Horkheim wurde aus der Wertung genommen und aus der Tabelle der Bezirksklasse gestrichen. Der TSV-Sieg gegen die JH II fällt somit weg.