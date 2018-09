Blaufelden Sensationell zu Bronze

Blaufelden / Herbert Sauter

Eine kleine Sensation gelang dem Dreier-Damen-Synchron-Team des TSV Blaufelden bei den am vergangenen Wochenende in Bordesholm (Schleswig-Hol­stein) ausgetragenen deutschen Taekwondo-Meisterschaften im Formenlauf.

Während auf Landesebene die Alterseinteilung nicht den Vorgaben des Weltverbandes entspricht, sind die deutschen Meisterschaften als sogenanntes A-Turnier des Taekwondo-Weltverbandes (WTF) eingestuft – auch aus dem Grund, dass nur über A-Turniere internationale Startberechtigungen erreicht werden können. Und international gibt es die Altersklasse 30 bis 40 Jahre.

Die Sportlerinnen Susanne Stein, Susanne Busch und Silvia Hermann machten in den letzten Jahren beim internationalen Park-Turnier in Sindelfingen in dieser Altersklasse auf sich aufmerksam, wo sie sich einmal die Silbermedaille und einmal die Goldmedaille erliefen.

Dadurch wurde sowohl der Bundestrainer als auch die neue Landestrainerin Nicole Ketteniss (Ex-Weltmeisterin) auf das Blaufeldener Trio aufmerksam. So kam dann auch Ende Juli die Anfrage und letztlich die Nominierung der drei Blaufeldener Damen in die Landesauswahl von Baden-Württemberg. Klare Trainingsabsprachen zwischen der Landestrainerin und den Blaufeldener Heimtrainern Werner Hornung und Hermann Deeg führten zu einem speziell auf die Meisterschaft abgestimmten Trainingsplan.

Am vergangenen Wochenende war es nun so weit und die Damen aus Blaufelden wuchsen über sich hinaus. Erstes Ziel war das Erreichen der Finalrunde – was auch bravourös gelang. Im Finale waren alle deutschen Spitzenteams vertreten. Man wollte ohne Druck laufen, sich einfach von der besten Seite zeigen – an den Gewinn einer Medaille wurde nicht gedacht.

Und siehe da – nach dem ersten Durchgang im Finale lagen die Blaufeldener Damen auf dem zweiten Platz. Eine Sensation bahnte sich an. Nach der zweiten Finalrunde stand das Ergebnis fest – die Damen aus Blaufelden verdrängten das sieggewohnte Team aus Bayern auf den vierten Platz und errangen völlig überraschend dank einer überragenden Leistung die Bronzemedaille für die Taekwondo-Union Baden-Württemberg (TUBW). Platz 1 belegte das Team aus Hamburg, Platz 2 ging nach Hessen.

Dieser Erfolg auf Bundesebene unterstreicht einmal mehr die hervorragende Arbeit, die in der Blaufeldener Taekwondo-Abteilung betrieben wird.