Sportkegeln Sensationell Podestplätze für ESV geholt

Öhringen / jh

Maren Klement schaffte in der Quali 177 Kegel und landete auf dem vierten Platz. Das beste Ergebnis der Quali spielte ihre Schwester Meike mit 196 Kegeln. Bei den Männern kletterten die Crailsheimer in der Quali an die Spitze. Siegfried Lehr errang mit tollen 205 Kegeln Platz 2. Quali-Sieger wurde Johannes Hager mit fabelhaften 231 Kegeln. Dabei schrammte er um wenige Kegel am aktuellen Sprintweltrekord vorbei.

Im Frauen-Achtelfinale musste Maren Klement gegen Helena Führle (Mietingen) ran. Klement gewann souverän beide Sätze (178:144) gegen Führle und zog ins Viertelfinale ein. In der Runde der letzten acht setzte sich Klement in einem spannenden Duell gegen Jasmin Annasensl (Niederstotzingen) knapp mit 169:153 durch. Im Halbfinale kegelte Klement gegen Tanja Keller (Berg). Beide gewannen je einen Satz. Dadurch kam es zum „Sudden Victory“, bei dem jede Keglerin nochmals drei Wurf in die Vollen spielte. Dort setzte sich Klement mit zwei Kegeln Vorsprung durch.

Klement fährt zur Deutschen

Im Finale trat Klement gegen Simone Bader (Niederstotzingen) an. Auch hier kam es zum „Sudden Victory“, das Klement knapp mit 21:18 für sich entschied. Folglich wurde die Crailsheimerin nach langem Wettkampftag württembergische Meisterin im Sprint und schaffte den Sprung zu den deutschen Meisterschaften im Juni in München.

Bei den Männern schied überraschend Qualifikationssieger Johannes Hager in der ersten Runde gegen den Geislinger David Kern im „Sudden Victory“ aus.

Besser machte es da er zweite Crailsheimer Teilnehmer. Siegfried Lehr siegte im Sechzehntelfinale souverän gegen den Weissacher Julian Sattler. ESV-Kegler Lehr besiegte im Achtelfinale Robert Richter (Mengen) und bezwang im Viertelfinale Jannis Fuchs (Geislingen) im „Sudden Victory“.

Seinen Meister fand Lehr im Halbfinale gegen den späteren württembergischen Sprintmeister Rainer Thieke (Albstadt). Um Platz 3 setzte sich Lehr gegen Andreas Vogt (Heilbronn) durch und schaffte dadurch die Quali für die „Deutsche“.