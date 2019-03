Gerabronn Schulen mit Handballern gesucht

Gerabronn / Joachim Mayershofer

In der Stadthalle in Gerabronn wird am Samstag, 23. März, das neunte Philipp-Wankmüller-Gedächtnisturnier für Handball-Schulmannschaften veranstaltet. Los geht es um 9 Uhr, die Siegerehrung ist gegen 17 Uhr geplant. Es gibt ein attraktives Rahmenprogramm sowie ein Spiel als Einlage zwischen den „Alten Herren und den Profis“. Der genaue Turnierplan geht nach Meldeschluss (16. März) zu. Das Turnier wird veranstaltet in Gedenken an den am 28. Februar 2010 gestorbenen Gerabronner Handballer Philipp Wankmüller, der als Redakteur beim Hohenloher Tagblatt arbeitete. „Ihm war es immer ein großes Anliegen, der Jugend den Spaß an unserer attraktiven Hallensportart zu vermitteln“, erklärt Turnierorganisator Klaus Weckler.

Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler und Schülerinnen aus den Klassenstufen 5 bis 10. Schüler aus jüngeren Klassen können bei Interesse in den höheren Klassenstufen eingesetzt werden. Die teilnehmenden Mannschaften spielen, getrennt nach männlicher und weiblicher Jugend, um den Turniersieg und Pokale in ihrer Altersklasse. Zusätzlich gibt es Sachpreise und Geldspenden für die Klassenkasse zu gewinnen. Die Gruppensieger spielen in der Endrunde des Turniers den Sieger des Philipp-Wankmüller-Wanderpokals aus.

Eine Mannschaft besteht aus mindestens sieben Spielern. Pro Team können maximal 14 Spieler gemeldet werden. Die Mannschaft muss in einheitlicher Spielkleidung antreten. Es ist geplant, die Teams in Gruppen, nach Alter (Klassenstufe 5/6, 7/8 und 9/10) eingeteilt, spielen zu lassen. Pro Gruppe werden maximal vier Mannschaften zugelassen.

Info Anmeldeformulare gibt es bei den Schulleitungen. Für Fragen steht Klaus Weckler zur Verfügung, Telefon 01 72 / 6 35 27 91 oder 0 79 05 / 51 30.