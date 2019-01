Reiten Schönes Treffen der Generationen

Crailsheim / Joachim Mayershofer

Die traditionelle Veranstaltung des RFC an Dreikönig unterhält 150 Zuschauer bestens.

Beim Dreikönigsreiten des Reit- und Fahrvereins Crailsheim (RFC) haben etwa 20 Reiterinnen vor rund 150 Zuschauern gezeigt, was sie und ihre Pferde leisten können – ohne Wettkampfcharakter, rein aus Freude am Reiten. „Es gehört bei uns zur guten Tradition, dass die Jugendlichen ihren Eltern vorreiten“, sagt der Vorsitzende Axel Schäuble. Es gehe darum, dass sich jüngere und ältere Mitglieder des Vereins kennenlernen, zwischen denen teils mehr als 70 Jahre Altersunterschied liegt. „Es ist ein schönes Treffen der Generationen“, so Schäuble. Fünf Programmpunkte wurden vorgeführt: Jump-and-run, Gelassenheitsübung, Hobby-Horsing, Quadrille und Führzügelvorführung. Beim Jump-and-run zum Beispiel wurden Zweier-Teams gebildet: Eine ritt auf dem Pferd durch den Parcours, die andere absolvierte ihn zu Fuß. „Bei uns im Verein steht die Jugendarbeit im Vordergrund“, betont Schäuble. 50 bis 60 Prozent der etwa 170 Mitglieder seien Kinder und Jugendliche, schätzt der Vorsitzende.

Die werden seit Anfang dieses Jahres von der neuen Pferdewirtschaftsmeisterin Angelika Hirsch bestens unterrichtet. „Wir wollen eine Bindung zum Sport erzeugen und die Jugendlichen positiv beeinflussen. Das Reiten bringt den Kindern von klein auf bei, Verantwortung zu übernehmen. Es ist schön zu sehen: Egal wie kalt es draußen ist, sie gehen in den Stall und kümmern sich um die Pferde“, erklärt Axel Schäuble. „Mit dem Verein können wir dafür sorgen, den Kindern zu wirtschaftlich günstigen Konditionen und versichert einen einfachen Zugang zum Reiten zu ermöglichen.“

Fünf Schulpferde des Vereins stehen den jungen Reiterinnen und Reitern zur Verfügung. „Die Basis für das Reiten ist die Dressur. Aber bei uns werden sowohl die Dressur als auch das Springreiten ausgebildet“, sagt der Vorsitzende des RFC. Wie gut das klappt, davon konnten sich die Zuschauer selbst überzeugen.

