Crailsheim Schnell im Wasser und an Land, zielsicher auf Scheibe und Kegel

Schnell im Wasser und an Land, zielsicher auf Scheibe und Kegel

Crailsheim / Joachim Mayershofer

Nach den vier Sportmannschaften und den vier Sportlerinnen, die das HOHENLOHER TAGBLATT und der Stadtverband für Sport für die Crailsheimer Sportlerwahl (Freitag, 15. März, im Rathaussaal) vorgeschlagen haben – Hakro Merlins Crailsheim U 16 (Basketball), Damen 40 TSV Crailsheim (Tennis), D-Juniorinnen SV Onolzheim (Mädchenfußball) und TSV Roßfeld (Sport-Stacking) sowie Bianka Engelmann (Sport-Stacking, TSV Roßfeld), Elisabeth Gaspert (Bogenschießen, SV Triensbach), Maren Klement (Kegeln, ESV Crailsheim) und Jessica Koch (Leichtathletik, TSV Crailsheim) –, werden heute die vier Sportler vorgestellt, die zur Wahl stehen: Siegfried Lehr (Kegeln, ESV Crailsheim), Luca Schilp (Bogenschießen, Sportschützen Crailsheim), Günter Seibold (Leichtathletik, TSV Crailsheim) und Richard Weyerer (Schwimmen, TSV Crailsheim).

Wie üblich dürfen die HT-­Leser auf dem Coupon auch einen weiteren Vorschlag machen, allerdings sollten die Leistungen der Sportler mit denen der bereits nominierten auf einem Niveau liegen. Nur Original-Coupons zählen. Einsendeschluss für die Stimmzettel ist Montag, 11. März, 13 Uhr.

Siegfried Lehr

Alter: 55 Jahre

Sportart: Sportkegeln

Verein: ESV Crailsheim

Wohnort: Crailsheim

Wichtigste sportliche Erfolge 2018: dritter Platz bei den württembergischen Einzelmeisterschaften der Männer in der Kategorie Sprint, zweiter Platz bei den Bezirkseinzelmeisterschaften der Senioren A (Ü 50), Erreichen des Viertelfinales des Württembergischen Verbandspokals mit der Mannschaft

Sportliche Ziele für 2019: Qualifikation zu den württembergischen Einzelmeisterschaften im Frühling, Aufstieg in die Oberliga Nordwürttemberg mit der Mannschaft in der neuen Saison 2019/2020

Luca Schilp

Alter: 18

Sportart: Bogenschießen

Verein: Sportschützen Crailsheim und SGi Welzheim

Wohnort: Onolzheim

Wichtigste sportliche Erfolge 2018: Hallen-Saison: erster Platz Bezirksmeisterschaft, zweiter Platz Landesmeisterschaft, siebter Platz deutsche Meisterschaft, dritter Platz Türnament, erster Platz Mannschaft in der zweiten Bogen-Bundesliga Süd für Welzheim; Freiluft-Saison: erster Platz Bezirksmeisterschaft, zweiter Platz Landesmeisterschaft, siebter Platz deutsche Meisterschaft, fünfter Platz in der Bundesrangliste

Sportliche Ziele für 2019: Wiedererlangen meiner alten Leistung, Verbesserung meiner Schießtechnik, unter die Top 5 bei der deutschen Meisterschaft und der Bundesrangliste kommen

Günter Seibold

Alter: 52 Jahre

Sportart: Leichtathletik, Langstreckenlauf

Verein: TSV Crailsheim

Wohnort: Satteldorf

Wichtigste sportliche Erfolge 2018: zweiter Platz deutsche Crossmeisterschaften Altersklasse 50, vierter Platz deutsche Meisterschaften 5000 Meter AK 50, baden-­württembergischer Meister im Berglauf, im Halbmarathon und im Waldlauf in der AK 50 und Vizemeister über 5000 Meter, Gesamtsiege unter anderem bei

den Straßenläufen in Blaufelden, Lauda-­Königshofen, Ansbach und in Mulfingen

Sportliche Ziele für 2019: vordere Plätze bei den deutschen und baden-­württembergischen Meisterschaften in der Altersklasse, bei den lokalen Straßenläufen mit den Jüngeren um die vorderen Plätze mitkämpfen, Teilnahme am Berlin-Marathon und dann vor allem gesund bleiben und mit Freude laufen können

Richard Weyerer

Alter: 25

Sportart: Schwimmen

Verein: TSV Crailsheim

Wohnort: Steinbach an der Jagst

Wichtigste sportliche Erfolge 2018: Sieger württembergische Mastersmeisterschaften Altersklas-

se 25 50 Meter Freistil sowie AK 120 4x50-Meter-Freistilstaffel, dritter Platz AK 25 50 Meter

Brust

Sportliche Ziele für 2019: weiter-

hin mit Spaß und Motivation in die Wettkämpfe dieses Jahres starten.