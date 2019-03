Fußball Satteldorfer mit zwei namhaften Neuzugängen

Crailsheim / rama/hel

Die Vorbereitung hat nun lange genug gedauert. Jetzt wird es Zeit, dass wieder um Punkte gekickt wird. In dieser Einschätzung dürften sich die meisten Mannschaften, sicher nicht nur aus der Landesliga, wohl einig sein.

Die beiden Teams aus dem Crailsheimer Raum, der TSV Crailsheim und die Spvgg Satteldorf, sind nach dem ersten Saison­abschnitt mit jeweils 22 Punkten auf den Plätzen 8 und 9 der Tabelle zu finden.

„Wir wollen unsere spielerische Leistung in Zukunft möglichst in mehr zählbare Punkte ummünzen“, hofft Michael Gebhardt, Trainer des TSV Crailsheim. „Dazu gehört, die individuellen Fehler zu reduzieren und konsequenter im Abschluss zu agieren.“

Im ersten Abschnitt der Runde ging es zumeist sehr eng zu. Man konnte den Eindruck bekommen, dass fast jeder jeden schlagen kann in der Landesliga. Mit einer ähnlichen Ausgeglichenheit der Klasse rechnet Gebhardt auch für die zweite Saisonhälfte. „Wobei es, wie bisher auch schon, bestimmt immer wieder Überraschungen geben wird.“

Die Crailsheimer haben sich „viel vorgenommen. Wir wollen eine ordentliche Rückrunde spielen.“ Anlass zu Optimismus geben Spiele, wie das zuletzt gegen Tabellenführer Heimerdingen, „wo wir in der ersten Halbzeit klar besser waren, dann aber noch verloren haben“.

Mit der Vorbereitung ist Gebhardt zufrieden. Das Wetter hat gepasst. Die Crailsheimer sind im Großen und Ganzen von Krankheiten und Verletzungen verschont geblieben. „Wobei wir natürlich das Glück haben, über einen Kunstrasenplatz zu verfügen. „Der ist zwar stark frequentiert und wir würden uns über mehr terminliche Alternativen freuen. Das bedeutet aber Jammern auf hohem Niveau!“

Personell ist der Crailsheimer Kader beisammengeblieben. Neu hat sich Marco Krause (aus Eppingen) zum Team gesellt, „haut sich voll rein und ist schon gut integriert“.

Satteldorf mit Torhütersorgen

Recht durchwachsen verlief die Vorbereitung für die Kicker vom Kernmühlenweg. Die Bedingungen waren durch den neuen Kunstrasenplatz zwar einiges besser als in den Jahren zuvor, doch die Trainingsbeteiligung bei den Satteldorfern war oft nicht so wie gewünscht. Studienbedingt fehlten immer wieder Spieler, dazu kam noch Verletzungspech, das sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison zieht. Vor allem auf der Torhüterposition wird es ganz eng. Janis Baumann, der in der Vorrunde den verletzten Manuel Schoppel hervorragend vertreten hatte, fällt mit einer Schulterverletzung wohl die ganze Rückrunde aus. Auch Schoppel ist noch nicht bereit für ein Comeback. So wird nun am Samstag beim Spiel gegen Fellbach Patrick Grobshäußer das Satteldorfer Tor hüten. Sollte auch er ausfallen, gäbe es keinen Ersatz mehr.

Doch es gibt auch positive Nachrichten aus dem Satteldorfer Lager. In der Winterpause ist Andreas Schlageter vom Verbandsligisten SV Breuningsweiler zurückgekehrt. Königstransfer ist sicherlich Serdal Kocak, der vom TSV Essingen kommt und schon einmal vor einigen Jahren für die Spielvereinigung gekickt hat. „Er hat sich sehr gut ins Team eingefügt. Ich erhoffe mir von ihm vor allem mehr Torgefahr“, sieht der Satteldorfer Trainer in Kocak einen wichtigen Mosaikstein auf dem Weg zum Klassenerhalt. Zudem kehrt Nachwuchstalent Markus Doderer nach langer Verletzungspause zurück in den Kader.

„Wir haben uns auch von einer schlechteren Phase nicht aus der Ruhe bringen lassen und nach gutem Saisonbeginn haben wir zum Ende der Hinrunde die Kurve wieder bekommen“, hofft Weiß nun darauf, möglichst schnell die nötigen Punkte für den Ligaverbleib einzufahren. Momentan beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz gerade einmal drei Zähler.

Zum Saisonende wird Weiß sein Engagement beenden, dennoch geht er mit voller Energie und Tatendrang die Rückrunde an und will sich und seinem Team mit dem Klassenerhalt ein schönes Abschiedsgeschenk machen. Wie es für ihn selbst weitergeht, steht noch in den Sternen. „Vielleicht mache ich mal Pause. Es wäre aber auch möglich, wenn etwas Passendes kommt, dass ich gleich als Trainer woanders weitermache.“

Info Mehr zum Rückrundenauftakt der Landesligisten auf Seite 27.