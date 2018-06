Tennis Saisonstart nach Maß

Crailsheim / Von Miriam Hänse

Fast jährlich kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften und auch in diesem Jahr sollte es wieder spannende Spiele und umkämpfte Punkte geben. Die ersten beiden Einzel konnten Franziska Groninger mit 6:4, 6:1 und Pia Wackler mit 6:0, 6:2 souverän für den TSV Crailsheim entscheiden. Lediglich Heike ­Pietschke musste in den Matchtiebreak, beendete das Spiel dann aber letztendlich mit 4:6, 6:2, 10:7 auch erfolgreich. Und auch die zweite Runde der Einzel sollte weiter spannend bleiben. Auf Position 1 musste Yana Kosturkova zunächst den ersten Satz knapp mit 5:7 abgeben, konnte aber dann im zweiten Satz mit 6:3 gewinnen. Im Matchtiebreak hatte die Gegnerin dann die besseren Nerven, gewann mit 13:11 und Crailsheim musste seinen ersten Punkt abgeben. Doch Linda Storz und Larissa Hofmann setzten sich gegen ihre gut aufspielenden Gegnerinnen aus Jagstheim durch und buchten mit 6:3, 6:4 und 6:2, 6:4 zwei weitere Punkte auf das Crailsheimer Punktekonto, sodass nach den Einzeln der Sieg mit 5:1 Punkten bereits feststand.

In den Doppeln konnten Franziska Groninger und Larissa Hofmann mit 6:3, 6:3 einen weiteren Punkt einfahren. Auch der Spielgewinn von Pia Wackler und Miriam Hänse mit 6:4, 6:2 war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Lediglich in Doppel 1 mussten sich Yana Kosturkova und Linda Storz in einem umkämpften Match mit 6:7, 2:6 geschlagen geben. Am Ende ein sehr erfolgreicher Spieltag zum Saisonauftakt für die Farben des TSV Crailsheim.