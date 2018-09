Tischtennis Roßfeld startet in zweite Saison in Landesklasse

Roßfeld startet in zweite Saison in Landesklasse

Crailsheim / pm

Für die erste Herrenmannschaft des TSV Roßfeld beginnt die Saison 2018/19 an diesem Samstag mit einem Auswärtsspiel beim TSV Untereisesheim. Durch einen unglaublichen dritten Platz in ihrer ersten Saison erspielten sich die Roßfelder eine weitere Spielzeit in der Landesklasse. Untereisesheim hat bereits zwei Spiele absolviert. Mit einem Sieg und einer knappen Niederlage ist der letztjährige Tabellensiebte beachtlich gestartet.

In Roßfeld stellt man sich auf das bekanntermaßen schwierige zweite Jahr ein. In Anbetracht der Ausgeglichenheit der Klasse versuchen die Tischtennis-Herren, keine Vergleiche mit dem Vorjahr zu ziehen. Durch den Abstieg der TSG Heilbronn II und der Spvgg Eschenau aus der Landesliga und den Nichtaufstieg von TSV Niedernhall schlagen diese Runde elf Mannschaften auf. Mit dem TTC Zaberfeld und der TSG Öhringen kommen zwei ambitionierte Aufsteiger in die Klasse. Bei drei Direktabsteigern und einem Relegationsteilnehmer gibt es für keine Mannschaft die absolute Gewissheit. Als Meisterschaftsfavoriten werden der TSV Niedernhall und die Spvgg Eschenau gehandelt.

Die Roßfelder wollen über ihre mannschaftliche Geschlossenheit versuchen, ihre Punkte einzufahren. Personell bleibt die erste Herrenmannschaft des TSV Roßfeld unverändert. In der Aufstellung gibt es jedoch eine Veränderung. Uwe Bartholdy macht für den aufstrebenden Michael Meißner Platz. Meißner schlägt neben Roßfelds Nummer 1 Christian Schaubrenner im vorderen Paarkreuz auf. Uwe Bartholdy spielt auf Position 3 vor Johannes Craia. Andreas Judt und Manfred Pelger bilden wie gewohnt das hintere Paarkreuz.

Info Das erste Heimspiel findet am Samstag, 6. Oktober, von 18.30 Uhr an gegen TTC Neckar-Zaber II in der Hirtenwiesenhalle statt.