Crailsheim Richtungsweisendes Spiel gegen Jena

Crailsheim / Klaus Helmstetter

„Jena ist eine Mannschaft, die viel personelle Erfahrung und Qualität besitzt und über eine gute Struktur verfügt“, betont Ingo Enskat, Crailsheims sportlicher Leiter. „Ich glaube, das liegt uns. Viele Spieler haben sich einen guten Namen in der Liga erarbeitet. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Wenn der Plan aufgeht“, so Enskat weiter, „kann eine Leistung wie beim Auswärtssieg in Oldenburg herauskommen.“ Im Pokal hat Jena dort 94:91 gewonnen. Andernfalls, wie beim Auftakt in Berlin (115:55 für Alba), „kann das Team auch mit Druck und Power an die Wand gespielt werden“. Zuletzt hat die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen einen deutlichen Heimerfolg gegen den MBC (81:64) verbucht.

Intensiv Gas geben

Druck und Power sind wichtige Stichworte für das Aufsteigerteam aus Crailsheim. „Gerade nach einer Partie wie in Berlin erwarte ich, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt, mit Power und Action, einer Intensität wie in der zweiten Halbzeit gegen Gießen Gas gibt“, führt Crailsheims sportlicher Leiter aus.

Die Trainingswoche verlief bei den Korbjägern aus Crailsheim „sehr gut. Coach Tuomas Iisalo hat noch einige Sachen umgestellt, die in die Richtung gehen, dass unsere Mannschaft, selber in eine noch aktivere, spielgestalterische Rolle kommt.“

Personell galt es, DeWayne Russell, den Neuen, Schritt für Schritt weiter zu integrieren. „Ein sehr guter Typ“, befindet Ingo Enskat. Wer letztlich am Samstag von den Ausländern pausieren muss – nur sechs von ihnen dürfen eingesetzt werden, sieben befinden sich jetzt im Kader –, wird Tuomas Iisalo wohl erst beim Abschlusstraining am Samstag endgültig entscheiden.

Auch wenn die Saison noch recht jung ist, könnte die Partie richtungsweisend sein. Denn es ist sicherlich ein Unterschied, ob die Merlins mit vier Niederlagen in Folge oder einem Erfolgserlebnis in Gestalt eines Heimsieges die dann anstehenden wichtigen Aufgaben in Göttingen und daheim gegen Mitaufsteiger Vechta in Angriff nehmen können.

Die Korbjäger aus Jena haben nach dem Wiederaufstieg im Jahr 2016 das zweite Jahr im Basketball-Oberhaus unbeschadet überstanden und auf Rang 13 abgeschlossen. Mehr als die halbe Miete für das Team aus der thüringischen Universitätsstadt waren dabei die Routiniers – allesamt schon in der zweiten Hälfte ihrer 30er-Jahre.

Das Team von Coach Björn Harmsen vertraut nach wie vor dem Trio Julius Jenkins, Derrick Allen und Immanuel McElroy. Dazu gesellt sich mit Dru Joyce (aus Limoges) ein weitgereister Haudegen. Für den aus Würzburg gekommenen und jetzt nach Ulm weiter gewanderten Max Ugrai stieß Sid-Marlon Theis (von Absteiger Tübingen) neu zu den Jenaern. Um den Spielaufbau soll sich der nigerianische Nationalspieler Ikenna Ugochukwu Iroegbu kümmern.„Crailsheim hat ein sehr gutes Team, eine Mischung aus Erfahrung und Unerfahrenheit. Natürlich hoffe ich auf ein enges Spiel, das wir am Ende gewinnen“, sagt Harmsen.

Klassenerhalt und drei Millionen

In die Saison geht das Team aus der thüringischen Universitätsstadt mit zwei Zielen: „Zum einen peilen wir den sportlichen Klassenerhalt an. Zum anderen wollen wir darauf aufbauend die drei Millionen Euro Budget schaffen, die man brauchen wird, um in der kommenden Saison in der Erstklassigkeit mitzumischen“, erklärt Harmsen. „Mit Bowlin, Weaver und Ugrai haben wir drei Leistungsträger aus der Starting Five verloren. Trotzdem bin ich mit unserem Team zufrieden“, lässt der Gästecoach wissen.

„Crailsheim hat ein tief besetztes Team, vor dem wir Respekt haben, besonders mit dem Heimpublikum im Rücken und der entsprechenden Atmosphäre in der Halle. Von den Statistiken her fallen Joe Lawson und Ben Madgen besonders auf. Aber auch Spieler wie Brion Rush oder Frank Turner, der sehr gut zum Korb attackieren kann, sind natürlich gefährlich.“

Info Hakro Merlins Crailsheim – Science City Jena, heute, 20.30 Uhr