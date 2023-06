Am Ende darf die SGM Onolzheim/Jagstheim jubeln

Relegationsspiel zur Kreisliga A2 in Brettheim

Den letzten freien Platz in der Kreisliga A2 sichert sich vor über 1000 Zuschauern in Brettheim die SGM Jagstheim/Onolzheim im Elfmeterschießen. A-Ligist SV Ingersheim muss runter in die Kreisliga B.