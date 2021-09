Beim RFV Rot am See laufen aktuell die Vorbereitungen für die süddeutschen Pony-Meisterschaften am kommenden Wochenende. Von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. September, wird auf der Reitanlage in Rot am See-Musdorf in den Disziplinen Dressur und Springen um Einzel- und Mannschaftsmedaillen gekämpft...