Bereits mehrmals in der nunmehr 75-jährigen Vereinsgeschichte der Spvgg Hengstfeld-Wallhausen gaben sich namhafte Fußballclubs aus dem Profibereich in Hengstfeld die Ehre. So gastierte 1983 der zwölffache griechische Meister AEK Athen anlässlich der Einweihung des oberen Sportplatzes an der Asba...