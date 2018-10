Satteldorf Pfalztrip mit ersten Punkten

Satteldorf / Paul Ziegler

Keine Zeit für einen Besenbesuch oder Sightseeing hatten die Satteldorfer Tischtennisspieler bei ihrem Wochenendtrip in die Pfalz. Bei der Zweitligareserve des FSV Mainz, zwischen Häuserschluchten im Bildungzentrum, kamen die Hohenloher schnell ins Hintertreffen. 0:3 hieß es nach den Doppeln. Dabei ließen sich Stephan/Bärwald nach 2:0-Führung von Mladenovic/Skirmantas die Butter vom Brot nehmen. Auch Tran/Kouril hatten in der Verlängerung das Nachsehen gegen Schug/Huberty.

Dieses Nachsehen im fünften Satz setzte sich wie ein roter Faden in den Einzeln zu Ungunsten der Satteldorfer fort. Tobias Tran und Heiko Bärwald verloren gegen Bing Li, und Moritz Kouril unterlag Dennis Huberty. So beschränkte sich die Ausbeute der Gäste nur auf die beiden Siege von Gabriel Stephan und Manuel Mangold gegen die Nummer 2 der Gastgeber, Dennis Müller, und Heiko Bärwald hielt Marian Schug mit 3:1 in Schach.

Wallertheim am Tabellenende

Am Sonntag ging’s nach Wallertheim, dessen TG ebenfalls punktlos in der Regionalliga und damit am Tabellenende war. Wie die Satteldorfer konnten die Hausherren nur mit einigen knappen Ergebnissen aufhorchen lassen. Also war ein Kellerduell auf Augenhöhe angesagt. Der Doppelstart verlief für die Spvgg wie am Vortag: Christmann/Naumann ließen Mangold/Pascal Schweizer nur am Satzgewinn schnuppern (3:0). Die anderen Doppel gingen in den fünften Satz. Stephan/Bärwald erzitterten sich ein 12:10 gegen Vallbracht/Bauer. Am Nebentisch versenkte Moritz Kouril einen Topspinwinner zum 11:9-Sieg für ihn und Tobias Tran gegen Flügel/Tomoski.

Manuel Mangold startete nach 0:2-Satzrückstand eine fulminante Aufholjagd und bezwang Jonas Christmann im Fünften mit 11:9. Gegen einen äußerst gefährlich blockenden Aaron Vallbracht mogelte sich Gabriel Stephan zum 3:1-Sieg.

Unentschieden endeten die Begegnungen in der Mitte und hinten. Pascal Naumann entschied gegen Tobias Tran fast alle Topspinrallys für sich (0:3). Ähnlich erging es Nicolas Flügel, dem gegen Heiko Bärwald kein Satzgewinn gelang. Der für seinen erkrankten Bruder eingesprungene Pascal Schweizer musste gegen Nicolas Flügel den dritten Punkt an die TG abgeben.

Geschickt umging anschließend Moritz Kouril die starke Vorhand von Christian Tomoski und baute mit einem 3:1 den Vorsprung der Gäste auf 6:3 aus. Auch gegen einen nach seiner Form suchenden Gabriel Stephan schaffte die Nummer 1 der Wallertheimer, Jonas Christmann, nicht seinen ersten Rundensieg. Er verlor 1:3.

Prognose trifft ein

Unzufrieden mit seiner Leistung warf Manuel Mangold seinen Schläger in die Tasche. Grund war eine knappe Niederlage gegen Aaron Vallbracht. Überzeugt von seiner starken Mitte wagte Mannschaftsführer Gabriel Stephan die Prognose: „Jetzt gewinnen wir 9:4!“ Doch nach 0:2-Satzrückstand von Tobias Tran und 8:10-Rückstand im Fünften von Heiko Bärwald stand diese auf wackeligen Füßen. Beide gewannen aber im Entscheidungssatz und stellten damit das 9:4 sicher.

Info Erst am Samstag, 17. November, wartet das nächste Spiel in der Regionalliga auf die Spvgg Satteldorf: die schwierige Aufgabe beim SV Plüderhausen.